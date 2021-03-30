Рада приняла закон о резервистах и усилила наказание за "откос" / УНИАН

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки. Этот закон позволит в случае необходимости за сутки мобилизовать резервистов.

"За" законопроект №3553 проголосовали 256 народных депутатов. Решение было принято в ходе заседания Верховной Рады во вторник, 30 марта.

Согласно этому закону можно будет оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв.

В этот резерв войск войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили и имеют боевой опыт.

Законопроект также усовершенствует порядок воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе вводит воинский учет резервистов.

Штрафы за "откос"

В законе указано, что резервисты должны будут посещать центры комплектации регулярно.

Если резервист нарушил правила учета, то ему грозит штраф от 510 до 850 гривен. В случае повторного нарушения придется заплатить штраф от 850 до 1700 гривен. Такие же штрафы предусмотрены в случае порчи или утери учетных документов.

За нарушение мобилизационной подготовки грозит штраф:

для граждан: в размере от 1700 до 3400 гривен (если повторно – от 3400 до 5100 гривен);

для должностных лиц: в размере от 3400 до 5100 гривен (если повторно – от 5100 до 8500 гривен).

Мобилизация резервистов – о чем сообщалось ранее: