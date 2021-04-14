Українцям стане складніше отримати субсидію: що зміниться

Так, документом встановлюється, що:

Сьогодні уряд схвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні 14 квітня 2021 року, пише пресслужба Мінфіну .

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