Українцям стане складніше отримати субсидію: що зміниться

Посилюються вимоги при призначенні субсидій в частині одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів.
Сьогодні уряд схвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Рішення було прийнято на позачерговому засіданні 14 квітня 2021 року, пише пресслужба Мінфіну.
Так, документом встановлюється, що:
- при призначенні субсидії будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів та ін.;
- припиняється діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;
- посилюються вимоги при призначенні субсидій в частині одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, проведення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.
Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- Наприкінці вересня 2020 року в Кабміні перенаправили 756,9 млн гривень, які були передбачені державним бюджетом на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг, на реабілітацію людей з інвалідністю.
- У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.
- До того Кабмін поставив жорсткі умови для отримання субсидій. Позбавити субсидій можуть орендодавців, які не задекларували доходи; боржників по комуналці і ряд інших категорій громадян.
Автор: Катерина Трохимчук