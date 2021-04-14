Украинцам станет сложнее получить субсидию: что изменится

Усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов.
Сегодня правительство приняло постановление, которым ужесточило требования при предоставлении жилищных субсидий. Решение принято на внеочередном заседании 14 апреля 2021 года, пишет пресс-служба Минфина.
Так, документом устанавливается, что:
- при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и пр.;
- прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;
- усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.
Напомним, ранее сообщалось:
- В конце сентября 2020 в Кабмине перенаправили 756,9 млн гривен, которые были предусмотрены государственным бюджетом на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на реабилитацию людей с инвалидностью.
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.
Автор: Екатерина Трохимчук