Украинцам станет сложнее получить субсидию: что изменится

Кабмин ужесточил правила получения субсидий / delo.ua

Сегодня правительство приняло постановление, которым ужесточило требования при предоставлении жилищных субсидий. Решение принято на внеочередном заседании 14 апреля 2021 года, пишет пресс-служба Минфина.

Так, документом устанавливается, что:

при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и пр.;

прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается;

усиливаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, проведения операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.

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