Український генерал закликав зайнятися розробкою бойових ракет

Романенко закликав владу розробляти бойові ракети

Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал Ігор Романенко закликав владу країни зайнятися розробкою бойових ракет.

В ефірі Четвертого каналу він підкреслив, що треба не повністю покладатися на допомогу країн Заходу і НАТО, а створювати власну високоточну зброю, щоб вона змогла долетіти хоча б до Уралу, повідомляє РИА Новости.

За його словами, технології забезпечать країні спокій, а обмеження, які накладає договір про ракети середньої і малої дальності, не проблема.

Романенко зазначив, що зняття їх - справа часу, адже Росія і США вийшли з угоди.

Інтеграція України в НАТО

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква стверджував, що попри відсутність України на саміті НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, українській владі пообіцяли, що на заході буде розглянуто питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсі.

У НАТО заявляли, що блок безпеки бачить Україну і Грузію в Альянсі. Але це станеться тільки тоді, коли настане час.

7 червня в Північноатлантичному альянсі сказали, що Україні та Грузії не нададуть ПДЧ до НАТО на саміті в Брюсселі. Наразі серед країн-учасниць Альянсу немає консенсусу щодо цього питання.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що на саміті держави обговорять співпрацю з Україною і Грузією, а також розглянуть питання, пов'язані з погрозами Росії і Китаю.