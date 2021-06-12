Украинский генерал призвал заняться разработкой боевых ракет

Романенко призвал власти разрабатывать боевые ракеты

Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал Игорь Романенко призвал власти страны заняться разработкой боевых ракет.

В эфире Четвертого канала он подчеркнул, что надо не полностью полагаться на помощь стран Запада и НАТО, а создавать собственное высокоточное оружие, чтобы оно смогло долететь хотя бы до Урала, сообщает РИА Новости.

По его словам, технологии обеспечат стране спокойствие, а ограничения, которые налагает договор о ракетах средней и малой дальности, не проблема.

Романенко отметил, что снятие их - дело времени, ведь Россия и США вышли из соглашения.

Интеграция Украины в НАТО

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждал, что несмотря на отсутствие Украины на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, украинской власти пообещали, что на мероприятии будет рассмотрен вопрос предоставления Киеву ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

В НАТО заявляли, что блок безопасности видит Украину и Грузию в Альянсе. Но это произойдет только тогда, когда наступит время.

7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе. На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на саммите государства обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией, а также рассмотрят вопросы, связанные с угрозами России и Китая.