Украина резко обратилась к НАТО и объявила о смене планов по сотрудничеству с Альянсом

В НАТО должны выполнить обещание, которое дано было Украине еще в 2008 году - Кулеба / УНИАН

Украина теперь не просит, а требует от коллективного блока безопасности Запада предоставления Плана действий по членству в НАТО. После саммита в Бухаресте, на котором Украине обещали предоставить ПДЧ, прошло 13 лет, однако Альянс свое обещание так и не выполнил. Киев ценит усилия Североатлантического альянса, однако ситуаций в направлении интеграции украинского государства в НАТО должна измениться. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киев поменял тактику в сотрудничестве с НАТО. В течение тринадцати лет после решения на Бухарестском саммите, согласно которому Украину и Грузия присоединятся к Альянсу, сотрудничество с блоком усилилось, однако в вопросах интеграции прогресса нет.

"Тактика изменилась по одной простой причине. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было принято решение, где написано: "Украина и Грузия будут членами НАТО, поручаем министрам МИД стран-членов НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине и Грузии ПДЧ". С 2008 года для выполнения этого решения НАТО не сделало ничего от слова вообще. Прошло 13 лет, за которые очень углубилось взаимодействие с НАТО. НАТО оказывало и оказывает принципиальную поддержку в борьбе с российской агрессией. Мы ценим эту поддержку. Но именно в вопросе ПДЧ за 13 лет ноль действий", - объяснил Кулеба.Читайте такжеЗеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТО

По его словам, Украина на настаивает, чтобы государство в срочном и немедленном порядке приняли в НАТО. Однако Киев говорит о том, что Альянс должен дать политический сигнал украинскому государству и выполнить обещание, которое было дано еще в 2008 году. Если в блоке безопасности Запада не хотят видеть Украину, то украинский народ должен об этом услышать.

"Мы говорим: дайте политический сигнал, выполните собственное обещание, данное нам 13 лет назад. Тем более что за это время прогресс в реформировании ВСУ, в реформах очень весомый. Если ответ Альянса будет "нет", то украинский народ должен это услышать, и мы должны изменить свою политику. Но я убежден, что Украина будет членом НАТО. Мы пройдем этот путь. Потому что это и в интересах НАТО, чтобы Украина была членом. Все чего мы хотим - сдвинуть с места (вопрос перспективы Украины в НАТО, - ред.)", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Интеграция Украины в НАТО

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква утверждал, что несмотря на отсутствие Украины на саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, украинской власти пообещали, что на мероприятии будет рассмотрен вопрос предоставления Киеву ПДЧ в Североатлантическом альянсе.

В НАТО заявляли, что блок безопасности видит Украину и Грузию в Альянсе. Но это произойдет только тогда, когда наступит время.

7 июня в Североатлантическом альянсе сказали, что Украине и Грузии не предоставят ПДЧ в НАТО на саммите в Брюсселе. На данный момент среди стран-участниц Альянса нет консенсуса по этому вопросу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на саммите государства обсудят сотрудничество с Украиной и Грузией, а также рассмотрят вопросы, связанные с угрозами России и Китая.