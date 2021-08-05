Помер колишній прем'єр-міністр України, перший голова СБУ Євген Марчук

Євгену Марчуку було 80 років / УНІАН

Пішов з життя колишній прем'єрміністр України, перший голова Служби безпеки, міністр оборони, секретар Ради національної безпеки і оборони, український чиновник і політик Євген Марчук. Причиною смерті стала зупинка серця.

Про смерть Марчука повідомила його дружина, журналіст і громадський діяч Лариса Івшина на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Чорним день... помер ЄК... Зупинилося серце", - написала вона.

Йому було 80 років.

Євген Марчук

Євген Марчук - український політик і чиновник. Народився в селі Долинівка Одеської області (зараз Кіровоградська область). Перший керівник Служби безпеки України, період - з 1991 по 1994 рік.

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Був четвертим прем'єрміністром України з 1995-1996, у тому числі і в статусі виконуючого обов'язки глави уряду.

З 10 листопада 1999 — 25 червня 2003 обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

З червня 2003 року по вересень 2004 року Марчук був міністром оборони України.

Генерал армії України.

Кандидат юридичних наук.

Представляв Україну в Тристоронній контактній групі з питань мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях з 21 листопада 2018 року до 19 травня 2019 року.