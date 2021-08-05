Умер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ Евгений Марчук

Евгению Марчуку было 80 лет / УНИАН

Ушел из жизни бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности, министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, украинский чиновник и политик Евгений Марчук. Причиной смерти стала остановка сердца.

О смерти Марчука сообщила его супруга, журналист и общественный деятель Лариса Ившина на своей странице в социальной сети Facebook.

"Черный день... умер ЕК... Остановилось сердце", - написала она.

Ему было 80 лет.

Евгений Марчук

Евгений Марчук – украинский политик и чиновник. Родился в селе Долиновка Одесской области (сейчас Кировоградская область). Первый руководитель Службы безопасности Украины, период – с 1991 по 1994 год.

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Был четвертым премьер-министром Украины с 1995-1996, в том числе и в статусе исполняющего обязанности главы правительства.

С 10 ноября 1999 — 25 июня 2003 занимал пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

С июня 2003 года по сентябрь 2004 года Марчук был министром обороны Украины.

Генерал армии Украины.

Кандидат юридических наук.

Представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях с 21 ноября 2018 года до 19 мая 2019 года.