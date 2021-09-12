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Донбас і конкретні рішення: на Банковій назвали вимоги Зеленського щодо перемовин

12 вересня 2021, 17:53

Зустріч в рамках нормандського формату щодо Донбасу повинна бути результативною, сказав Сергій Никифоров.

Зеленський
Зеленський зацікавлений у проведенні зустрічі нормандської четвірки - Никифоров / Фото president.gov.ua

Лідери України, Франції, Німеччини та Росії наразі не досягли конкретних домовленостей відносно проведення нової зустрічі в рамках нормандського формату щодо Донбасу. Позиція Києва полягає в тому, що перемовини повинні призвести до конкретних результатів, мінімум – обмін полоненими. Перемовини, як і раніше, йдуть. Українська сторона очікує на конкретні домовленості, які були б затверджені на вищому рівні. Про це заявив прессекретар українського гаранта Сергій Никифоров.

У програмі Погляд з Банкової на телеканалі Дім він сказав, що зустріч в нормандському форматі є однією з цілей президента Зеленського. Однак перемовини повинні бути результативними.

"Що стосується президента - президент, звичайно ж, хоче проведення зустрічі лідерів Нормандського формату. Єдине - і це абсолютно логічно, і я думаю, що всі інші учасники цієї четвірки цього хочуть - щоб він проводився не заради самого проведення, а щоб були якісь конкретні результати. Як мінімум, обмін полоненими або, як правильно казати, утримуваними особами. Тому чекаємо", - зазначив спікер.читайте такожПитання Криму - на порядку денному: у Зеленського поставили умову Кремлю щодо зустрічі з Путіним

За його словами, сторони ведуть перемовини, а у Києві очікують, що з'являться домовленості, які пізніше можна буде затвердити на вищому політичному рівні.

"У цьому форматі є постійний контакт між сторонами, якісь перемовини тривають. Чекаємо, що можуть бути якісь конкретні домовленості, щоб їх потім своєю присутністю на вищому рівні підтвердили лідери "нормандської четвірки", - підкреслив Сергій Никифоров.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявляв, що мінський формат не посприяв вирішенню військового конфлікту на Донбасі. Глава української держави має намір шукати інші варіанти вирішення ситуації на перемовинах з президентом США Джо Байденом і главою РФ Володимиром Путіним.

До перемовин щодо Донбасу готові підключитися США. За словами заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, представники Вашингтона готові взяти участь у Нормандському та інших форматах з врегулювання військового конфлікту Росії та України.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і сказав, що Москва погодиться на нову зустріч в нормандському форматі у тому випадку, якщо Київ почне виконувати "Мінськ" на умовах Кремля.

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Володимир Зеленський нормандський формат новини України Сергій Никифоров
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