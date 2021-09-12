Донбас і конкретні рішення: на Банковій назвали вимоги Зеленського щодо перемовин

Зеленський зацікавлений у проведенні зустрічі нормандської четвірки - Никифоров / Фото president.gov.ua

Лідери України, Франції, Німеччини та Росії наразі не досягли конкретних домовленостей відносно проведення нової зустрічі в рамках нормандського формату щодо Донбасу. Позиція Києва полягає в тому, що перемовини повинні призвести до конкретних результатів, мінімум – обмін полоненими. Перемовини, як і раніше, йдуть. Українська сторона очікує на конкретні домовленості, які були б затверджені на вищому рівні. Про це заявив прессекретар українського гаранта Сергій Никифоров.

У програмі Погляд з Банкової на телеканалі Дім він сказав, що зустріч в нормандському форматі є однією з цілей президента Зеленського. Однак перемовини повинні бути результативними.

"Що стосується президента - президент, звичайно ж, хоче проведення зустрічі лідерів Нормандського формату. Єдине - і це абсолютно логічно, і я думаю, що всі інші учасники цієї четвірки цього хочуть - щоб він проводився не заради самого проведення, а щоб були якісь конкретні результати. Як мінімум, обмін полоненими або, як правильно казати, утримуваними особами. Тому чекаємо", - зазначив спікер.читайте такожПитання Криму - на порядку денному: у Зеленського поставили умову Кремлю щодо зустрічі з Путіним

За його словами, сторони ведуть перемовини, а у Києві очікують, що з'являться домовленості, які пізніше можна буде затвердити на вищому політичному рівні.

"У цьому форматі є постійний контакт між сторонами, якісь перемовини тривають. Чекаємо, що можуть бути якісь конкретні домовленості, щоб їх потім своєю присутністю на вищому рівні підтвердили лідери "нормандської четвірки", - підкреслив Сергій Никифоров.

Реклама

Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявляв, що мінський формат не посприяв вирішенню військового конфлікту на Донбасі. Глава української держави має намір шукати інші варіанти вирішення ситуації на перемовинах з президентом США Джо Байденом і главою РФ Володимиром Путіним.

До перемовин щодо Донбасу готові підключитися США. За словами заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, представники Вашингтона готові взяти участь у Нормандському та інших форматах з врегулювання військового конфлікту Росії та України.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і сказав, що Москва погодиться на нову зустріч в нормандському форматі у тому випадку, якщо Київ почне виконувати "Мінськ" на умовах Кремля.