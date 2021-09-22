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У Альянсі блокують Україні шлях до НАТО: Кулеба різко заявив про сценарій Києва щодо країн-бунтарів

22 вересня 2021, 21:38

У Північноатлантичному альянсі є країни, які прикриваються питанням реформ, щоб стримувати вступ України до блоку безпеки, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Україна веде роботу з країнами, які не підтримують євроатлантичну інтеграцію Києва - Кулеба / УНІАН

Україна продовжує працювати над необхідними для вступу в НАТО реформами. Однак у самому альянсі є певні країни, які використовують питання реформ для того, щоб стримати євроатлантичну інтеграцію української держави. Київ не боїться казати про подібні маніпуляції і веде перемовини з такими країнами. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час свого брифінгу він сказав про те, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг позитивно висловлюється про реформи в Україні. Але є й низка держав, які не підтримують вступ Києва до НАТО.читайте такожПотужний Альянс з Україною для захисту Європи або слабкість: Зеленський поставив НАТО перед вибором

"Ми продовжимо робити необхідні реформи. Генсек НАТО позитивно оцінив сьогодні реформи. Але є країни в НАТО, які не зацікавлені в реформах, а прикриваються ними, щоб стримувати інтеграцію України", - зазначив Кулеба.

За його словами, Київ не боїться відкрито казати про подібні маніпуляції і проводить перемовини з країнами-противниками курсу України на інтеграцію до Альянсу.

"Ми відверто кажемо про такі країни в НАТО і працюємо з ними", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Вступ України до НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов жорстко критикував Німеччину і Францію через ситуацію з інтеграцією України до НАТО. За його словами, французька і німецька держава відмовили Києву у вступі до Альянсу у 2008 році, внаслідок чого за дкілька років стався російсько-український конфлікт. Тоді, за його словами, Берлін і Париж "не хотіли злити Росію".

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відзначала, що серед країн НАТО вже є консенсус щодо вступу Києва до колективного блоку безпеки Заходу. Однак для вдалого завершення процесу українській державі треба виконати реформи.

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