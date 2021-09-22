В Альянсе блокируют Украине путь в НАТО: Кулеба резко заявил о сценарии Киева по странам-бунтарям

Украина ведет работу со странами, которые не поддерживают евроатлантическую интеграцию Киева - Кулеба / УНИАН

Украина продолжает работать над необходимыми для вступления в НАТО реформами. Однако в самом Альянсе есть определенные страны, которые используют вопрос преобразований для того, чтобы сдержать евроатлантическую интеграцию украинского государства. Киев не боится говорить о подобных манипуляциях и ведет переговоры с такими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга он сказал о том, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг позитивно отзывается о реформах в Украине. Но есть и ряд государств, которые не поддерживают вступление Киева в НАТО.Читайте такжеМощный Альянс с Украиной для защиты Европы или слабость: Зеленский поставил НАТО перед выбором

"Мы продолжим делать необходимые реформы. Генсек НАТО положительно оценил сегодня реформы. Но есть страны в НАТО, которые не заинтересованы в реформах, а прикрываются ими, чтобы сдерживать интеграцию Украины", - отметил Кулеба.

По его словам, Киев не боится открыто говорить о подобных манипуляциях и проводит переговоры со странами-противниками курса Украины на интеграцию в Альянс.

"Мы откровенно говорим о таких странах в НАТО и работаем с ними", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Вступление Украины в НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов жестко критиковал Германию и Францию из-за ситуации с интеграцией Украины в НАТО. По его словам, французское и немецкое государство отказали Киеву во вступлении в Альянс в 2008 году, вследствие чего спустя несколько лет произошел российско-украинский конфликт. Тогда, по его словам, Берлин и Париж "не хотели злить Россию".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отмечала, что среди стран НАТО уже есть консенсус по вопросу вступления Киева в коллективный блок безопасности Запада. Однако для удачного завершения процесса украинскому государству нужно выполнить реформы.