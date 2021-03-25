У Держдепі зізналися, чому Байден не дзвонить Зеленському і висунули умову

Вашингтон вимагає від Зеленського виконання своїх обіцянок українському народу.
Президент США Джо Байден вступив на посаду 20 січня, але досі не поспілкувався зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, оскільки "дзвінок має бути підкріплений діями".
"Важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями... Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху... Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - цитує Голос Америки заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента.
Кент допустив, що розмова Байдена з Зеленським відбудеться найближчим часом. При цьому у Вашингтоні озвучили умови для телефонної розмови Байдена і Зеленського.
"Я б сказав, що найголовніше – це щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народу, адже саме вони його обрали", – уточнив представник Держдепу.
Чому Байден не дзвонить Зеленському: версії
- The Washington Post пояснила, чому Байден досі не подзвонив Зеленському. Нова адміністрація США затягує з організацією першої розмови лідерів двох країн, намагаючись спонукати Зеленського боротися з корупцією в Україні.
- Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса висунув свою версію, чому Байден досі не здзвонився з Володимиром Зеленським. За його словами, демократи, на відміну від Трампа, занадто добре обізнані щодо ситуації в Україні, тому у Києва цього разу "включити дурочку" не вийде.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба пояснив американським ЗМІ, чому Байден не дзвонить Зеленському. Він підкреслив, що було б глибоко помилково зводити всі українсько-американські відносини до однієї розмови лідерів держав.
- Прес-секретар президента Юлія Мендель пояснила, чому досі не відбувся розмова Володимира Зеленського з главою Білого дому Джо Байденом. Мендель зазначила, що для спілкування двох президентів потрібно підготувати "платформу".
- У США чекають реакції Зеленського на гучну заяву Байдена про Путіна, зазначив політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко. Слова американського президента автоматично роблять господаря Кремля світовим ізгоєм.
Нагадаємо:
- 1 лютого відбулася перша телефонна розмова Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена. Під час бесіди Блінкен заявив, що Штати продовжать надавати Україні "надійну економічну і військову допомогу".
- Глава МЗС України після розмови з держсекретарем США повідомив, що сторони підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США і домовилися зробити його більш амбітним.