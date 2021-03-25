У Держдепі зізналися, чому Байден не дзвонить Зеленському і висунули умову

Чому Байден не дзвонить Зеленському - у США висунули умову / Офіс президента

Президент США Джо Байден вступив на посаду 20 січня, але досі не поспілкувався зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, оскільки "дзвінок має бути підкріплений діями".

"Важливо розуміти: дзвінок, враховуючи його символічність, повинен бути підкріплений діями... Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху... Але для цього успіху повинні бути правильні дії і правильні реформи", - цитує Голос Америки заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента.

Кент допустив, що розмова Байдена з Зеленським відбудеться найближчим часом. При цьому у Вашингтоні озвучили умови для телефонної розмови Байдена і Зеленського.

"Я б сказав, що найголовніше – це щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народу, адже саме вони його обрали", – уточнив представник Держдепу.

Чому Байден не дзвонить Зеленському: версії

Нагадаємо: