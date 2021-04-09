У ОП оголосили про відмову Путіна від перемовин із Зеленським

Україна в курсі, про що Франція і Німеччина говорили з Росією щодо Донбасу, стверджує Ігор Жовква.
На перемовинах канцлерки ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і глави РФ Володимира Путіна обговорювалися безліч питань, дискусія не була присвячена виключно темі Донбасу. Київ знає подробиці цієї розмови. Наразі планується тристороння розмова Зеленського з Меркель і Макроном, тому що російський глава держави від перемовин відмовився. Про це заявив куратор міжнародного напрямку у Офісі президента Ігор Жовква.
У інтерв'ю lb.ua чиновник прокоментував перемовини Франції, Німеччини та Росії, в яких обговорювалися питання врегулювання конфлікту на Донбасі без України. Він стверджує, що у Києві знають зміст розмови і наразі плануються перемовини Зеленського, Макрона і Меркель щодо ситуації на сході країни.
"По-перше, вони обговорювали не лише Україну. Порядок денний був доволі широкий. По-друге, про суть цих перемовин ми знаємо. Наші партнери з нами обмінюються інформацією. Нині ми плануємо так само тристоронню розмову: Зеленський, Макрон і Меркель. Зараз питання лише в узгодженні графіків", - сказав Жовква.читайте такожПутін згоден зустрітися з Зеленським, але за однієї умови - Пєсков
При цьому він додав, що Путін відмовився від перемовин із Зеленським щодо Донбасу. Тому наразі планується розмова тільки з лідерами Німеччини та Франції.
"Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції", - підкреслив Жовква.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 9 березня стверджував, що він готовий піти на окремі перемовини щодо врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі з Путіним, Меркель і Макроном у тому випадку, якщо саміт в нормандському форматі так і не вдасться організувати.
- 26 березня на Донбасі відбулося нове загострення. Загинули 4 українських військових. Двоє отримали поранення. Глава держави Володимир Зеленський закликав усіх лідерів нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для збереження режиму припинення вогню в регіоні.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 30 березня звинуватив Україну в тому, що Київ не виконує Мінські угоди. За його словами, врегулювання конфлікту на Донбасі зайшло в глухий кут, тому що українська сторона не збирається вести перемовини з "ЛДНР".
- Під час перемовин Меркель, Макрона і Путіна, які пройшли 31 березня, сторони дійшли висновку, що потрібно провести новий саміт у рамках нормандського формату щодо Донбасу. Проведення заходу залежить від виконання домовленостей, які були досягнуті у Парижі у 2019 році.