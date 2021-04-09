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У ОП оголосили про відмову Путіна від перемовин із Зеленським

9 квітня 2021, 11:45

Україна в курсі, про що Франція і Німеччина говорили з Росією щодо Донбасу, стверджує Ігор Жовква.

Зеленський
Зеленський проведе перемовини з Меркель і Макроном щодо Донбасу - Офіс президента / УНІАН

На перемовинах канцлерки ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і глави РФ Володимира Путіна обговорювалися безліч питань, дискусія не була присвячена виключно темі Донбасу. Київ знає подробиці цієї розмови. Наразі планується тристороння розмова Зеленського з Меркель і Макроном, тому що російський глава держави від перемовин відмовився. Про це заявив куратор міжнародного напрямку у Офісі президента Ігор Жовква.

У інтерв'ю lb.ua чиновник прокоментував перемовини Франції, Німеччини та Росії, в яких обговорювалися питання врегулювання конфлікту на Донбасі без України. Він стверджує, що у Києві знають зміст розмови і наразі плануються перемовини Зеленського, Макрона і Меркель щодо ситуації на сході країни.

"По-перше, вони обговорювали не лише Україну. Порядок денний був доволі широкий. По-друге, про суть цих перемовин ми знаємо. Наші партнери з нами обмінюються інформацією. Нині ми плануємо так само тристоронню розмову: Зеленський, Макрон і Меркель. Зараз питання лише в узгодженні графіків", - сказав Жовква.читайте такожПутін згоден зустрітися з Зеленським, але за однієї умови - Пєсков

При цьому він додав, що Путін відмовився від перемовин із Зеленським щодо Донбасу. Тому наразі планується розмова тільки з лідерами Німеччини та Франції.

"Тільки-но відбулося загострення на фронті, ми відразу попросили переговори з усіма трьома представниками "нормандської четвірки". Кремль відмовився. Зараз, повторюся, планується розмова з лідерами Німеччини та Франції", - підкреслив Жовква.

Перемовини щодо Донбасу

новини Росії Володимир Зеленський Володимир Путін новини України Офіс президента
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