В ОПУ розповіли, чого очікує Зеленський від зустрічі з Путіним

Подробиці зустрічі Зеленського з Путіним / Getty

Глава держави Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським президентом віч на віч задля того, аби раз і назавжди припинити стрілянину на сході України, заявив під час брифінгу прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише ОПУ.

За його словами, з 27 липня 2020 року, коли набула чинності Угода про встановлення на Донбасі режиму повного і всеосяжного припинення вогню, на сході України вдвічі зменшилася кількість обстрілів і загиблих серед українських військових, більш ніж три рази знизилася кількість поранених.

"Сьогодні - річниця введення режиму припинення вогню. Це перемир'я багато хто критикує, називає його несправжнім, але варто поглянути на цифри. За рік до 27 липня 2020 року було понад 4000 обстрілів, 88 загиблих і 500 поранених. За останній рік, з 27 липня 2020 до цього дня, - 2000 обстрілів, 45 загиблих, 150 поранених", - повідомив він.

Никифоров зазначив, що Зеленський хотів би, щоб якомога швидше в щоденних зведеннях з фронту були дані про відсутність обстрілів, загиблих і поранених.

читайте такожДесант на півдні України і захоплення острова Зміїний: Саакашвілі розкрив нові плани Путіна

Реклама

"Президент зі свого боку робить для цього все можливе. Він неодноразово повторював, що готовий зустрічатися і в нормандському форматі, і віч на віч із російським президентом, щоб раз і назавжди припинити стрілянину на сході України. На жаль, очевидно, в Кремлі цілі трохи інші. Однак саме мир залишається головним пріоритетом президента України",-зазначив прессекретар глави держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 травня розповів про те, що Київ і Москва вже ведуть переговори про організацію зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

30 червня Путін звинуватив Зеленського у тому, що він нібито здав Україну під зовнішнє управління заходу. За словами політика, через це немає сенсу вести переговори з українським президентом. Однак Путін не відмовляється від зустрічі з Зеленським.

Зеленський готовий до переговорів з Путіним, однак зустріч відбудеться тільки в тому випадку, якщо Москва буде налаштована на врегулювання конфлікту двох держав.