В ОПУ рассказали, чего ожидает Зеленский от встречи с Путиным

Подробности встречи Зеленского с Путиным / Getty

Глава государства Владимир Зеленский готов встретится с российским президентом один на один для того, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины, заявил во время брифинга пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет пресс-сжуба ОПУ.

По его словам, с 27 июля 2020 года, когда вступило в силу соглашение об установке на Донбассе режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, на востоке Украины вдвое уменьшилось количество обстрелов и погибших среди украинских военных, более чем три раза снизилось количество раненых.

"Сегодня - годовщина введения режима прекращения огня. Это перемирие многие критикуют, называет его ненастоящим, но стоит взглянуть на цифры. За год до 27 июля 2020 было более 4000 обстрелов, 88 погибших и 500 раненых. За последний год, с 27 июля 2020 по сей день, - 2000 обстрелов, 45 погибших, 150 раненых", - сообщил он.

Никифоров отметил, что Зеленский хотел бы, чтобы как можно скорее в ежедневных сводках с фронта были данные об отсутствии обстрелов, погибших и раненых.

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"Президент со своей стороны делает для этого все возможное. Он неоднократно повторял, что готов встречаться и в нормандской формате, и один на один с российским президентом, чтобы раз и навсегда прекратить стрельбу на востоке Украины. К сожалению, очевидно, в Кремле цели немного другие. Однако именно мир остается главным приоритетом президента Украины", - отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры об организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По словам политика, из-за этого нет смысла вести переговоры с украинским президентом. Однако Путин не отказывается от встречи с Зеленским.

Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча состоится только в том случае, если Москва будет настроена на урегулирование конфликта двух государств.