У ОПЗЖ вибухнули звинуваченнями через справу Медведчука і згадали про Гітлера

У ОПЗЖ звинуватили українську владу в "відвертій диктатурі" через арешт Медведчука / УНІАН

У партії Опозиційна платформа - За життя звинуватили владу України в політичних репресіях і заявили, що слова секретаря РНБО Олексія Данилова про можливість обміну Віктора Медведчука на українських політв'язнів у Росії, суперечать принципам демократії і здорового глузду. При цьому в політсилі фактично порівняли українську владу з режимом нацистської Німеччини і диктатурою Адольфа Гітлера.

Зокрема, в опублікованій ОПЗЖ заяві йдеться про звинувачення на адресу української влади, в діях якої партія бачить "політичні репресії". Слова Данилова про обмін Медведчука на українських політв'язнів вони вважають суперечливими.

"Запустивши маховик політичних репресій, українська влада не може зупинитися. Заяви і дії її представників виходять все далі за рамки норм Конституції, принципів демократії і здорового глузду. Так в ефірі одного з українських політичних ток-шоу Секретар РНБО Олексій Данилов припустив, що у разі засудження Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув'язнених у російських в'язницях", - зазначили у Опплатформі.читайте такожПутін оголосив про "бізнес" представників влади України у Росії і Криму

Крім того, у ОПЗЖ стверджують, що українська влада, мовляв, переходить до "відвертої диктатури" і використовує методи, якими користувалися нацисти. Зокрема, Адольф Гітлер.

"Перебуваючи в ейфорії від вседозволеності і безкарності, українська влада скочується до відвертої диктатури. Позасудове покарання для власних громадян, накладення санкцій, відбирання майна, політичний терор, утримання політичних заручників – подібними методами діяв Адольф Гітлер у 30-х роках минулого століття. Владі здається, що диктаторські замашки додадуть їй популярності. Але це тільки руйнує українську державність", - підкреслюється у заяві.

Арешт Віктора Медведчука