УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У ОПЗЖ вибухнули звинуваченнями через справу Медведчука і згадали про Гітлера

15 травня 2021, 17:42

У Медведчука відреагували на слова секретаря РНБО Данилова про можливість обміну голови політради ОПЗЖ на українських полонених політв'язнів у РФ.

Медведчук
У ОПЗЖ звинуватили українську владу в "відвертій диктатурі" через арешт Медведчука / УНІАН

У партії Опозиційна платформа - За життя звинуватили владу України в політичних репресіях і заявили, що слова секретаря РНБО Олексія Данилова про можливість обміну Віктора Медведчука на українських політв'язнів у Росії, суперечать принципам демократії і здорового глузду. При цьому в політсилі фактично порівняли українську владу з режимом нацистської Німеччини і диктатурою Адольфа Гітлера.

Зокрема, в опублікованій ОПЗЖ заяві йдеться про звинувачення на адресу української влади, в діях якої партія бачить "політичні репресії". Слова Данилова про обмін Медведчука на українських політв'язнів вони вважають суперечливими.

"Запустивши маховик політичних репресій, українська влада не може зупинитися. Заяви і дії її представників виходять все далі за рамки норм Конституції, принципів демократії і здорового глузду. Так в ефірі одного з українських політичних ток-шоу Секретар РНБО Олексій Данилов припустив, що у разі засудження Віктора Медведчука його можуть обміняти на українців, ув'язнених у російських в'язницях", - зазначили у Опплатформі.читайте такожПутін оголосив про "бізнес" представників влади України у Росії і Криму

Крім того, у ОПЗЖ стверджують, що українська влада, мовляв, переходить до "відвертої диктатури" і використовує методи, якими користувалися нацисти. Зокрема, Адольф Гітлер.

"Перебуваючи в ейфорії від вседозволеності і безкарності, українська влада скочується до відвертої диктатури. Позасудове покарання для власних громадян, накладення санкцій, відбирання майна, політичний терор, утримання політичних заручників – подібними методами діяв Адольф Гітлер у 30-х роках минулого століття. Владі здається, що диктаторські замашки додадуть їй популярності. Але це тільки руйнує українську державність", - підкреслюється у заяві.

Арешт Віктора Медведчука

Віктор Медведчук новини України ОПЗЖ
Зараз ви переглядаєте новину «У ОПЗЖ вибухнули звинуваченнями через справу Медведчука і згадали про Гітлера». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Симптоми деменції: дві проблеми з грошима, що вказують на те, що ви, можливо, на ранніх стадіяхСимптоми деменції: дві проблеми з грошима, що вказують на те, що ви, можливо, на ранніх стадіях Як привітати з Днем ангела Тамари 2021: привітання, листівкиЯк привітати з Днем ангела Тамари 2021: привітання, листівки Нікі Мінаж топлес публічно вивалила величезні груди на відвертому фотоНікі Мінаж топлес публічно вивалила величезні груди на відвертому фото Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від соромуГороскоп всіх знаків Зодіаку на 14 травня 2021 року: загрози, і як не згоріти від сорому Вбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі МедведчукаВбивчий удар: чи піде Зеленський до кінця у справі Медведчука

Останні новини

13:22
Square Enix поділилася новими деталями масштабного доповнення Endwalker для FF XIV
13:17
Українська співачка заінтригувала зізнанням про роман з Позитивом на роботі Відео
13:12
"Кияни, насолоджуйтеся днем": синоптик попередила про погодний "переворот" Відео
13:10
Кулеба розкрив плани НАТО у разі військового вторгнення РФ в Україну Відео
12:37
Ольга Цибульська відповіла на чутки про схожість сина з Дзідзьо Відео
Реклама
12:36
"Брехлива пропага*донія": у Мережі відреагували на фейк про "нацистів" з Києва Відео
12:35
Гороскоп на завтра 17 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому загрожує покарання за довірливість Відео
12:20
Розробники Dying Light 2 поділилися новими подробицями майбутнього релізу Відео
12:14
Андре Тан розлучився: що призвело до розлучення Відео
12:04
Анна Різадінова зізналася, як вони спілкуються із Онищенком, якого розушукують в Україні Відео
12:03
Путін не рятуватиме свого кума Медведчука - політолог Відео
11:43
Соратник Медведчука зробив жорстку заяву на адресу Данілова і пригрозив йому в'язницею Відео
11:42
У моду входить приголомшлива жіноча стрижка флоб: особливості та кому пасує Фото Відео
11:14
Україна через цинізм Росії засекретила список учасників Кримської платформи Відео
11:07
Зустріч Байдена і Путіна: ексміністр попередив, що загрожує Україні Відео
10:57
Гороскоп на 16 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку: над ким навис програш Відео
10:23
Україну накриють грози, і у трьох областях буде майже +30 – синоптик Відео
10:10
Слабкість Кремля стає все більш помітною Погляд
10:00
Інфекціоністка розповіла, як українські лікарі гублять пацієнтів з COVID-19 Відео
09:38
Названо консерви, які не можна просто відкрити та з'їсти
Реклама
09:19
У Держдумі Росії обурилися реакцією Європи на "оглушливий щиголь" Медведчуку Відео
09:11
"Крутіше, ніж путлєр'югенд": нові відео "побєдобєсія" в Росії підірвали Мережу Відео
08:22
Коронавірус в Україні за добу виявлено у 3,5 тисячі осіб, але госпіталізацій тьма-тьмуща Відео
07:55
"Загроза не минула": Кулеба заявив, що російські війська як і раніше біля наших воріт Відео
07:27
Московська студентка продала цноту за "липовий" iPhone
07:12
Як 40 років тому: синоптик розповіла про погоду в Україні наприкінці травня Відео
06:34
З Медведчука ліпитимуть українського Нельсона Манделу Погляд
06:24
Експерт пояснив, чому відключення РФ від SWIFT стане ударом для України і Заходу Відео
06:05
Справжнього літа поки не буде: синоптик уточнив прогноз погоди до кінця травня Відео
06:02
Туніка офіційно повернулася в моду: вона стане знахідкою для весни-літа 2021 Фото Відео
05:31
В'язниця або втеча: експерт пояснив неминучість краху Медведчука Відео
05:24
У Авакова оцінили ймовірність втечі Медведчука з України Відео
05:03
Вчені розповіли, як житло може впливати на здоров'я Відео
03:51
Ківа відзначився новим перлом, порівнявши себе з Галілеєм і Коперником Відео
03:04
Бомба уповільненої дії: названо небезпеку дитячих сумішей
00:55
Привітання з Днем жон-мироносиць: листівки та побажання на День дружини
00:19
У США пояснили, чому Захід "проковтне" нове вторгнення Путіна в Україну Відео
15 травня, субота
23:46
Експерт розповіла, якими будуть ціни на черешню та абрикоси в Україні Відео
23:11
Регулювання цін на бензин і дизель: АЗС масово припиняють продаж палива Відео
22:56
Лікарі назвали найкорисніший весняний овоч для організму Відео
Реклама
22:17
Ситуація в Ізраїлі і Палестині загострюється: Байден терміново подзвонив Нетаньяху Відео
22:05
У "ДНР" оголосили збори резервістів і пригрозили облавами ухильникам Відео
21:26
На Україну насуваються сильні зливи і спека Відео
21:24
Бутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погрози Путіна Відео
20:51
Під Хмельницьким батько знущався і бив дітей розпеченою кочергою до страшних опіків Відео
20:34
У РФ пояснили, як Путін буде мстити Україні за арешт Медведчука Відео
20:22
У Авакова оцінили сценарій військової атаки РФ на Україну у разі вироку Медведчуку Відео
20:08
Рішення суду по Медведчуку - це боягузтво Офісу президента Погляд
20:07
Речі, які змушують жінок після 40 років почуватися старими Відео
19:55
Доктор Комаровський назвав головний спосіб зараження коронавірусом Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти