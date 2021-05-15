В ОПЗЖ разразились обвинениями из-за дела Медведчука и вспомнили о Гитлере

В ОПЗЖ обвинили украинские власти в "откровенной диктатуре" из-за ареста Медведчука / УНИАН

В партии Оппозиционная платформа – За жизнь обвинили власти Украины в политических репрессиях и заявили, что слова секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности обмена Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России, противоречат принципам демократии и здравого смысла. При этом в политсиле фактически сравнили украинскую власти с режимом нацистской Германии и диктатурой Адольфа Гитлера.

В частности, в опубликованном ОПЗЖ заявлении речь идет об обвинениях в адрес украинских властей, в действиях которых партия видит "политические репрессии". Слова Данилова об обмене Медведчука на украинских политзаключенных они считают противоречивыми.

"Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла. Так в эфире одного из украинских политических ток-шоу Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах", - отметили в Оппоплатформе.Читайте такжеПутин объявил о "бизнесе" представителей властей Украины в России и Крыму

Кроме того, в ОПЗЖ утверждают, что украинская власть, дескать, переходит к "откровенной диктатуре" и использует методы, которыми пользовались нацисты. В частности, Адольф Гитлер.

"Находясь в эйфории от вседозволенности и безнаказанности, украинская власть скатывается к откровенной диктатуре. Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников – подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века. Власти кажется, что диктаторские замашки прибавят ей популярности. Но это только разрушает украинскую государственность", - подчеркивается в заявлении.

Арест Виктора Медведчука