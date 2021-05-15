В ОПЗЖ разразились обвинениями из-за дела Медведчука и вспомнили о Гитлере

У Медведчука отреагировали на слова секретаря СНБО Данилова о возможности обмена главы политсовета ОПЗЖ на украинских пленных политзаключенных в РФ.
В партии Оппозиционная платформа – За жизнь обвинили власти Украины в политических репрессиях и заявили, что слова секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности обмена Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России, противоречат принципам демократии и здравого смысла. При этом в политсиле фактически сравнили украинскую власти с режимом нацистской Германии и диктатурой Адольфа Гитлера.
В частности, в опубликованном ОПЗЖ заявлении речь идет об обвинениях в адрес украинских властей, в действиях которых партия видит "политические репрессии". Слова Данилова об обмене Медведчука на украинских политзаключенных они считают противоречивыми.
"Запустив маховик политических репрессий, украинская власть не может остановиться. Заявления и действия ее представителей выходят все дальше за рамки норм Конституции, принципов демократии и здравого смысла. Так в эфире одного из украинских политических ток-шоу Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил, что в случае осуждения Виктора Медведчука его могут обменять на украинцев, заключенных в российских тюрьмах", - отметили в Оппоплатформе.Читайте такжеПутин объявил о "бизнесе" представителей властей Украины в России и Крыму
Кроме того, в ОПЗЖ утверждают, что украинская власть, дескать, переходит к "откровенной диктатуре" и использует методы, которыми пользовались нацисты. В частности, Адольф Гитлер.
"Находясь в эйфории от вседозволенности и безнаказанности, украинская власть скатывается к откровенной диктатуре. Внесудебное наказание для собственных граждан, наложение санкций, отъем имущества, политический террор, удержание политических заложников – подобными методами действовал Адольф Гитлер в 30-х годах прошлого века. Власти кажется, что диктаторские замашки прибавят ей популярности. Но это только разрушает украинскую государственность", - подчеркивается в заявлении.
Арест Виктора Медведчука
- Печерский районный суд Киева 13 мая по итогам заседания избрал меру пресечения главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Он обвиняется в совершении государственной измены. Суд отправил Медведчука под домашний арест, который продлится до 9 июля.
- Ранее состоялась пресс-конференция генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова, в ходе которой были озвучены обвинения в адрес Медведчука. В частности, его обвиняют в сговоре с РФ для добычи газа и нефти в оккупированном Крыму, передаче россиянам секретных данных об одном из подразделений ВСУ и создании организации для влияния на ситуацию в Украине при помощи трудовых мигрантов.
- Российский президент Владимир Путин раскритиковал решение суда по Медведчуку и заявил, что такие действия являются "зачисткой политического поля" от политиков, которые хотят договориться с Москвой и урегулировать конфликт на Донбассе.