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В СБУ заявили про загрозу вбивства Зеленського і збройного нападу на Раду - ЗМІ

5 вересня 2021, 18:49

За фактом НП вже відкрито кримінальну справу.

Зеленський
Зеленському пригрозили вбивством / скріншот

НП спіткала влада України. Якийсь анонім заявив в СБУ про план вбивства президента країни Володимира Зеленського. Також він розповів про планування збройної атаки на Верховну Раду.

Про це пише видання "Сьогодні" з посиланням на власне джерело в силовому відомстві.

"Абонента швидко встановили. Ним виявився чоловік з розхитаною психікою, жебрак. Він дзвонив з чужого телефону, який на дві хвилини позичив у жінки", - зазначено в повідомленні.

Медіа повідомляє, що абонент, який телефонував в СБУ, представився Володимиром Олександровичем Георгієвим. Однак, коли йому зробили зворотний дзвінок, то трубку взяла жінка. Пізніше з'ясувалося, що вона працівниця Києво-Печерської Лаври. За її словами, вона просто позичила телефон невідомому.

За даними видання "Українська правда", силовики отримали дзвінок на гарячу лінію СБУ. Його здійснив анонім. Чоловік, який не має певного місця проживання і має ознаки психічних розладів, озвучив загрози "на адресу перших осіб держави".

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Силовики проводять перевірку.

Трохи пізніше "РБК-Україна" з посиланням на прес-секретаря СБУ Артема Дегтяренко повідомило, що підозрюваний затриманий.

Нагадаємо, раніше з'явилося повідомлення про "мінування" Верховної Ради. Пізніше з'ясувалося, що про "мінування" парламенту копам повідомила жінка, яка має психічний розлад. Також правоохоронцям теж повідомляли, що парламент "замінований". Тоді інформація про мінування також не підтвердилася.

У 2020 році в поліцію подзвонили і повідомили, що в Києві заміновано Центральний універмаг на перехресті Хрещатика і вулиці імені Богдана Хмельницького. Проте перевірка не знайшла жодних слідів вибухового пристрою.

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Володимир Зеленський
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