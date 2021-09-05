УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В СБУ заявили о угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИ

5 сентября 2021, 18:49
Прослушать новость
Остановить

По факту ЧП уже открыто уголовное дело.

зеленский
Зеленскому пригрозили убийством / Скриншот

ЧП постигла власть Украины. Некий аноним заявил в СБУ о плане убийства президента страны Владимира Зеленского. Также он рассказал о планировании вооруженной атаки на Верховную Раду.

Об этом пишет издание "Сегодня" со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.

"Звонившего быстро установили. Им оказался человек с расшатанной̆ психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины", - указано в сообщении.

Медиа сообщает, что абонент, звонивший в СБУ, представился Владимиром Александровичем Георгиевым. Однако, когда ему сделали обратный звонок, то трубку взяла женщина. Позже выяснилось, что она работница Киево-Печерской лавры. По ее словам, она просто одолжила телефон неизвестному.

По данным издания "Украинская правда", силовики получили звонок на горячую линию СБУ. Его осуществил аноним. Мужчина, который не имеет определенного места жительства и обладает признаками психических расстройств, озвучил угрозы "в адрес первых лиц государства".

Реклама

Силовики проводят проверку.

Напомним, ранее появилось сообщение о "минировании" Верховной Рады. Позже выяснилось, что о "минировании" парламента копам сообщила женщина, которая имеет психическое расстройство. Также правоохранителям тоже сообщали, что парламент "заминирован". Тогда информация о минировании также не подтвердилась.

В 2020 году в полицию позвонили и сообщили, что в Киеве заминирован Центральный универмаг на перекресте Хрещатика и улицы имени Богдана Хмельницкого. Тем не менее проверка не нашла никаких следов взрывного устройства.

viber
Владимир Зеленский
Сейчас вы просматриваете новость «В СБУ заявили о угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИ». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021 В Украине вырисовывается главный проблемный регионВ Украине вырисовывается главный проблемный регион Рак легких: главный признак в голосеРак легких: главный признак в голосе Осенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученыеОсенью ситуация с коронавирусом в Украине будет критической - ученые Когда День учителя в Украине в 2021 году: дата, поздравления и картинки к праздникуКогда День учителя в Украине в 2021 году: дата, поздравления и картинки к празднику

Последние новости

19:48

Жадность по-киевски: тиктокер "развел" продавщицу фальшивыми деньгами и чуть было не поплатился

19:40

Выступала за "ДНР", а работать пришла в украинский ВУЗ: Сеть возмутил поступок педагога из Бахмута Видео

19:30

Что имеет в виду Путин, когда говорит, что хочет "нормальных взаимоотношений с Украиной" мнение

18:57

"Опиум для народа": создатель Telegram призвал отказаться от залипания в Netflix и TikTok

18:49

В СБУ заявили о угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИ Видео

Реклама
18:37

Лето уже не вернется: синоптики рассказали о погоде 6 сентября Видео

18:25

Замглаве Меджлиса грозит до 15 лет тюрьмы Видео

18:15

Человечество ведет бессмысленную и саморазрушительную войну с природой, – генсек ООН Видео

17:48

Умер знаменитый украинский педагог

17:42

"Кисель" из медуз и безлюдные пляжи: в Сети показали видео бархатного сезона в Кирилловке Видео

17:35

В Харькове конфликт водителей закончился стрельбой

17:12

Приметы на 6 сентября: что нельзя делать и как уберечься от беды Видео

17:00

Побьёт все температурные рекорды: метеорологи рассказали, какой в Украине будет погода в октябре Видео

16:50

В Грузии после восхождения на гору погиб украинский альпинист Видео

16:38

Киевский таксист избил двух иностранок и вынуждал очевидца ЧП молчать

16:24

Вещи, из-за которых женщины после 40 лет чувствуют себя старыми Видео

16:22

Скандал в Киеве: персонал кафе не пустил ребенка в туалет, владелица опозорилась с оправданием

16:00

Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные предложения или интриги недругов Видео

15:55

"В дождь можно ноги сполоснуть": соцсети шокировала столичная маршрутка с проломленным полом Видео

15:00

По дороге из Кирилловки пропал мужчина – родственникам пришлось вызволять его из рабства Видео

Реклама
14:45

Вступление Украины в НАТО: у Путина заговорили об угрозе для РФ Видео

14:31

Жестокое убийство матери с ребенком в Житомире: задержан 22-летний подозреваемый

14:21

Ребенок выбежал на поле во время матча Украина – Франция: видео забега позабавило Сеть

13:59

Путин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по Крыму Видео

13:38

На пороге вылета из зеленой зоны: в четырех регионах Украины испортилась ситуация с коронавирусом

13:33

Врачи рассказали о жутких последствиях опасного челленджа подростков в TikTok Видео

12:50

Странная и неуместная просьба: в США рассказали о конфузе во время визита Зеленского Видео

12:45

Паралимпийское чудо: украинские рыцари силы и духа завоевали в Токио 98 наград

12:02

Как нарисовать идеальные брови: эти простые трюки творят с внешностью чудеса Видео

11:59

Ребенка ищут кинологи и нацгвардейцы: на Запорожье загадочно пропал 11-летний мальчик Видео

11:34

Отец остановился одеть дочери курточку и погиб, девочка в коме: на Львовщине произошло ужасное ДТП

11:17

Украину накрыло бабье лето, температура резко подскочит – синоптик Видео

10:41

Танки ВСУ на Красной площади: в Госдуме закатили истерику после троллинга украинского генерала Видео

10:25

"Должна вывести свое оружие": США потребовали от России выполнить условия "Минска" Видео

09:47

Двойное убийство в Житомире: в согревшей квартире нашли тела матери с ребенком

09:31

Единая армия Евросоюза – зло: Столтенберг призвал Европу не вредить НАТО

09:20

Украину ждут необратимые изменения климата и аномалии: эколог предупредила об опасности Видео

08:27

"Честь и хвала": главком ВСУ одобрил матерный хит про Путина на репетиции парада в Киеве Видео

08:17

За минувшие сутки в Украине зафиксировали почти 1400 случаев заражения, госпитализаций - тьма

08:01

Мать ушла к соседям, сожитель спал: в Мариуполе 3-летняя девочка играла со спичками и подожгла себя

Реклама
07:45

В Украине вырисовывается главный проблемный регион мнение

07:37

Приметы на 5 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

07:27

Украина получила от США гуманитарный груз инновационных лекарств против коронавируса

07:10

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

06:30

Россия "застопорила" ОБСЕ на Донбассе: ждать ли наступления мнение

06:01

В моду на осень-зиму 2021 2022 пришла потрясающая стрижка воздушный боб в стиле 70-х Фото

05:28

Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки

05:02

Цены на масло взлетят: эксперты объяснили, как наживаются на украинцах Видео

03:50

Протесты в Украине неизбежны: эксперт спрогнозировал, грозит ли Зеленскому судьба Януковича

03:02

День предпринимателя в Украине 2021: поздравления, открытки и картинки к празднику

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять