В СБУ заявили о угрозе убийства Зеленского и вооруженного нападения на Раду - СМИ

Зеленскому пригрозили убийством / Скриншот

ЧП постигла власть Украины. Некий аноним заявил в СБУ о плане убийства президента страны Владимира Зеленского. Также он рассказал о планировании вооруженной атаки на Верховную Раду.

Об этом пишет издание "Сегодня" со ссылкой на собственный источник в силовом ведомстве.

"Звонившего быстро установили. Им оказался человек с расшатанной̆ психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины", - указано в сообщении.

Медиа сообщает, что абонент, звонивший в СБУ, представился Владимиром Александровичем Георгиевым. Однако, когда ему сделали обратный звонок, то трубку взяла женщина. Позже выяснилось, что она работница Киево-Печерской лавры. По ее словам, она просто одолжила телефон неизвестному.

По данным издания "Украинская правда", силовики получили звонок на горячую линию СБУ. Его осуществил аноним. Мужчина, который не имеет определенного места жительства и обладает признаками психических расстройств, озвучил угрозы "в адрес первых лиц государства".

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Силовики проводят проверку.

Напомним, ранее появилось сообщение о "минировании" Верховной Рады. Позже выяснилось, что о "минировании" парламента копам сообщила женщина, которая имеет психическое расстройство. Также правоохранителям тоже сообщали, что парламент "заминирован". Тогда информация о минировании также не подтвердилась.

В 2020 году в полицию позвонили и сообщили, что в Киеве заминирован Центральный универмаг на перекресте Хрещатика и улицы имени Богдана Хмельницкого. Тем не менее проверка не нашла никаких следов взрывного устройства.