Путин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по Крыму

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Reuters

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин готов идти по пути нормализации двусторонних отношений между Украиной и РФ. Об этом Песков рассказал в эфире пропагандистского канала Россия 1.

"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков.

В то же время Песков добавил, что принадлежность Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского.

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Подготовка встречи Зеленского с Путиным:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры об организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По словам политика, из-за этого нет смысла вести переговоры с украинским президентом. Однако Путин не отказывается от встречи с Зеленским.

Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча состоится только в том случае, если Москва будет настроена на урегулирование конфликта двух государств.