Путин готов встречаться с Зеленским: в Кремле поставили условие по Крыму

Украинско-российские отношения пребывают в печальном состоянии, говорит Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин готов идти по пути нормализации двусторонних отношений между Украиной и РФ. Об этом Песков рассказал в эфире пропагандистского канала Россия 1.
"Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - сказал Песков.
В то же время Песков добавил, что принадлежность Крыма не может быть темой встречи Путина и Зеленского.
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Подготовка встречи Зеленского с Путиным:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая рассказал о том, что Киев и Москва уже ведут переговоры об организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
30 июня Путин обвинил Зеленского в том, что он якобы сдал Украину под внешнее управление Запада. По словам политика, из-за этого нет смысла вести переговоры с украинским президентом. Однако Путин не отказывается от встречи с Зеленским.
Зеленский готов к переговорам с Путиным, однако встреча состоится только в том случае, если Москва будет настроена на урегулирование конфликта двух государств.