У Слузі народу назвали сценарій участі США у перемовинах щодо Донбасу

США можуть призначити спецпредставника щодо України з правом представляти Вашингтон на перемовинах з Донбасу - Кравчук / УНІАН

Представники "демократів" і "республіканців" минулого тижня внесли до Сенату США законопроект, в якому прописані питання партнерства Вашингтона і Києва у сфері безпеки. У ньому прописана ініціатива участі Штатів у перемовинах щодо Донбасу, сказала заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.

За її словами, ця новина особливо не тиражувалася в засобах масової інформації. Однак у документі, зареєстрованому Демократичною і Республіканською партією, прописано пропозицію щодо Донбасу.

Зокрема, сенатори пропонують призначити спеціального представника щодо Україні, який отримав би повноваження приймати участь в нормандському форматі або інших процесах щодо врегулювання конфлікту на сході країни.читайте такожКравчук розкрив деталі провалу участі США у перемовинах щодо Донбасу

"З приводу участі Сполучених Штатів (у закінченні війни на Донбасі), цього не було багато в новинах, але важливо про це сказати. Буквально тиждень тому представники двох партій, Республіканської і Демократичної, зареєстрували так званий Security Act. Це законопроект, який якраз прописує наше партнерство з США в частині безпеки, військової підтримки. І там є така пропозиція - щоб вони призначили такого спецпредставника, яким був Курт Волкер, який би міг якимось чином брати участь у перемовинах, у Нормандському або іншому форматі",-підкреслила Євгенія Кравчук.

США і війна на Донбасі