У Слузі народу назвали сценарій участі США у перемовинах щодо Донбасу

Представники Демократичної і Республіканської партії вже виступили з конкретною ініціативою, сказала Євгенія Кравчук.
Представники "демократів" і "республіканців" минулого тижня внесли до Сенату США законопроект, в якому прописані питання партнерства Вашингтона і Києва у сфері безпеки. У ньому прописана ініціатива участі Штатів у перемовинах щодо Донбасу, сказала заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.
За її словами, ця новина особливо не тиражувалася в засобах масової інформації. Однак у документі, зареєстрованому Демократичною і Республіканською партією, прописано пропозицію щодо Донбасу.
Зокрема, сенатори пропонують призначити спеціального представника щодо Україні, який отримав би повноваження приймати участь в нормандському форматі або інших процесах щодо врегулювання конфлікту на сході країни.читайте такожКравчук розкрив деталі провалу участі США у перемовинах щодо Донбасу
"З приводу участі Сполучених Штатів (у закінченні війни на Донбасі), цього не було багато в новинах, але важливо про це сказати. Буквально тиждень тому представники двох партій, Республіканської і Демократичної, зареєстрували так званий Security Act. Це законопроект, який якраз прописує наше партнерство з США в частині безпеки, військової підтримки. І там є така пропозиція - щоб вони призначили такого спецпредставника, яким був Курт Волкер, який би міг якимось чином брати участь у перемовинах, у Нормандському або іншому форматі",-підкреслила Євгенія Кравчук.
США і війна на Донбасі
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков у лютому звинуватив американську державу в наданні військової допомоги Україні. У Росії вважають, що США посилюють наступальний потенціал Києва, внаслідок чого на Донбасі може трапитися ескалація конфлікту.
- Віцепрем'єр-міністр-міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков стверджував, що якщо США дійсно планують взяти участь у перемовинах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, то Київ повинен підключити Вашингтон до цього процесу вже незабаром.
- У Офісі президента України Володимира Зеленського раніше заявляли, що США повинні стати учасником перемовного процесу щодо Донбасу. Така ініціатива позитивно позначиться на дискусії.