В Слуге народа назвали сценарий участия США в переговорах по Донбассу

США могут назначить спецпредставителя по Украине с правом представлять Вашингтон в переговорах по Донбассу – Кравчук / УНИАН

Представители "демократов" и "республиканцев" на прошлой неделе внесли в Сенат США законопроект, в котором прописаны вопросы партнерства Вашингтона и Киева в сфере безопасности. В нем прописана инициатива участия Штатов в переговорах по Донбассу, сказала замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

По ее словам, эта новость особо не тиражировалась в средствах массовой информации. Однако в документе, зарегистрированном Демократической и Республиканской партией, прописано предложение по Донбассу.

В частности, сенаторы предлагают назначить специального представителя по Украине, который получил бы полномочия принимать участие в нормандском формате или других процессах по урегулированию конфликта на востоке страны.Читайте такжеКравчук раскрыл детали провала участия США в переговорах по Донбассу

"По поводу участия Соединенных Штатов (в окончании войны на Донбассе), этого не было много в новостях, но важно об этом сказать. Буквально неделю назад представители двух партий, Республиканской и Демократической, зарегистрировали так называемый Security Act. Это законопроект, который как раз прописывает наше партнерство с США в части безопасности, военной поддержки. И там есть такое предложение – чтобы они назначили такого спецпредставителя, каким был Курт Волкер, который бы мог каким-то образом принимать участие в переговорах, в Нормандском или другом формате", - подчеркнула Евгения Кравчук.

США и война на Донбассе