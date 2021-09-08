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В Україні можна буде розплатитися біткойном: Верховна Рада легалізувала криптовалюту

8 вересня 2021, 14:20

Україна входить до списку лідируючих країн з використання криптовалюти, оборот активів оцінюється в 1 мільярд гривень.

Біткоіни
Біткойн отримає легальний статус на території України / Reuters

Верховна Рада легалізувала віртуальні активи на території України. Парламентарії підтримали законопроект, що регулює сферу криптовалют. Планується, що закон дозволить власникам таких активів їх обмінювати і вносити до декларацій. Міжнародні кріптокомпанії зможуть зареєструвати бізнес в країні. Україна - одна з лідерів щодо використання криптовалюти в світі, проте весь оборот знаходиться в тіні.

Зокрема, під час засідання ВР у середу, 8 вересня, відповідний законопроект №3637 підтримали 276 народних обранців. На базі закону держава планує легалізувати сферу віртуальних активів і встановити регулювання над галуззю криптовалют.

Що передбачає закон про віртуальні активи

  • Власник віртуальних активів отримає можливість легально їх обмінювати і декларувати
  • Світові криптокомпанії зможуть офіційно зареєструвати блокчейн-бізнес на території України
  • Законом встановлюється поняття і юридичний статус "віртуального активу". Після підпису глави держави учасники ринку криптовалют отримають право на захист своїх активів у суді

Хто регулюватиме ринок

Регулятором ринку виступить Міністерство цифрової трансформації. У певних ситуаціях регулюючі функції здійснюватимуть НБУ і Національна комісія з цінних паперів.

У планах створення нового регуляторного органу - Національної служби з регулювання обігу віртуальних активів.

Позиція Мінцифри

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна – одна зі світових лідерів з використання криптовалюти. Легалізація ринку потрібна для того, щоб побудувати прозорі правила гри на ринку криптовалют, а також встановити взаємодію учасників з державою і регулятором. При цьому закон повинен посприяти оптимальному оподаткуванню.

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"В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд гривень. Але все це знаходиться в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не сплачуються податки", - зазначив Федоров і підкреслив, що сьогодні криптоактиви стали легальними тільки у Німеччині, Люксембурзі та Сінгапурі.

Довідка

Статус біткойна в Україні

Біткойн - одна з найбільш популярних і відомих криптовалюта в світі. Вона створюється безліччю мереж комп'ютерів і часто використовується під час здійснення платежів в онлайні замість традиційної валюти.

Згідно з чинним законодавством України, криптовалюта не є грошима в країні. У листопаді 2014 року НБУ, роз'яснюючи дане питання, поширив офіційну позицію держави, згідно з якою біткойн не підкріплений реальною вартістю, є грошовим сурогатом і не може використовуватися як фізичними, так і юридичними особами з метою сплати різних операцій. У Нацбанку підкреслювали, що такі операції суперечать українським законам.

Податковий кодекс України передбачає декларацію доходів з адміністративною та кримінальною відповідальністю за відхід від оподаткування. Однак через те, що біткойн офіційно не визнаний валютою на території країни, адміністрування операцій з криптовалютою фактично нездійсненно.

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