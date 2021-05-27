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Венедиктова пояснила, чому Медведчука не відправили за ґрати

27 травня 2021, 21:52

Генпрокурор додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя.

Венедиктова
Венедиктова розповіла про справу Медведчука / УНІАН

Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила про те, що суд не відправив народного депутата Віктора Медведчука до СІЗО оскільки суддя порахував, що клопотання про його арешт було безальтернативним, пише Україна 24.

За її словами, сума застави в 300 млн гривень була занадто великою для людини, чиї активи були заморожені.

"Відповім як юрист. Чи Могли ми йти безальтернативно по цій категорії. Ні, тому було клопотання про утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Застава була дуже великою - 300 млн гривень. З іншого боку, суддя, коли мотивував рішення, сказав, почекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані. Коли ви ставите таку заставу, то по духу права Ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту", - заявила вона.

Генпрокурор додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя.

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Також Венедиктова заявила, що у справі Медведчука немає політики і розглядається тільки склад злочину. Вона також підкреслила, що проросійськість політика і його кумівство з Путіним не мають відношення до даної справи.

"Ми, наприклад, не знали (про прослуховування, - ред.). Коли проводиться контррозвідувальна діяльність, тільки топ-керівництво Генеральної прокуратури до цього залучено, коли ставляться підписи над клопотаннями", - сказала вона.

Крім того, Венедиктова не підтвердила інформацію про те, що підозрюваний у державній зраді нардеп Тарас Козак перебуває в Білорусі.

"Остання інформація, яка до мене надходила зі ЗМІ, це пан Медведчук говорив, що він знаходиться на лікарняному або лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша", - сказала вона, додавши, що вона ще не стала предметом кримінальних проваджень.

Справа Віктора Медведчука:

  • Раніше Печерський суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.
  • 12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу-державна зрада і порушення законів і звичаїв війни
  • Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.
  • Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про прихований військовий підрозділ ЗСУ) проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Віктор Медведчук новини України Ірина Венедіктова
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