Венедиктова пояснила, чому Медведчука не відправили за ґрати

Венедиктова розповіла про справу Медведчука / УНІАН

Генпрокурор Ірина Венедиктова заявила про те, що суд не відправив народного депутата Віктора Медведчука до СІЗО оскільки суддя порахував, що клопотання про його арешт було безальтернативним, пише Україна 24.

За її словами, сума застави в 300 млн гривень була занадто великою для людини, чиї активи були заморожені.

"Відповім як юрист. Чи Могли ми йти безальтернативно по цій категорії. Ні, тому було клопотання про утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Застава була дуже великою - 300 млн гривень. З іншого боку, суддя, коли мотивував рішення, сказав, почекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані. Коли ви ставите таку заставу, то по духу права Ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту", - заявила вона.

Генпрокурор додала, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя.

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Також Венедиктова заявила, що у справі Медведчука немає політики і розглядається тільки склад злочину. Вона також підкреслила, що проросійськість політика і його кумівство з Путіним не мають відношення до даної справи.

"Ми, наприклад, не знали (про прослуховування, - ред.). Коли проводиться контррозвідувальна діяльність, тільки топ-керівництво Генеральної прокуратури до цього залучено, коли ставляться підписи над клопотаннями", - сказала вона.

Крім того, Венедиктова не підтвердила інформацію про те, що підозрюваний у державній зраді нардеп Тарас Козак перебуває в Білорусі.

"Остання інформація, яка до мене надходила зі ЗМІ, це пан Медведчук говорив, що він знаходиться на лікарняному або лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша", - сказала вона, додавши, що вона ще не стала предметом кримінальних проваджень.

Справа Віктора Медведчука: