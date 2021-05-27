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Венедиктова пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку

27 мая 2021, 21:52

Генпрокурор добавила, что если бы решение судьи было неправосудное, то она бы пошла в Высший совет правосудия.

Венедиктова
Венедиктова рассказала о деле Медведчука / УНИАН

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о том, что суд не отправил народного депутата Виктора Медведчука в СИЗО поскольку судья посчитал, что ходатайство об его аресте было безальтернативное, пишет Украина 24.

По ее словам, сумма залога в 300 млн гривен была слишком большой для человека, чьи активы были заморожены.

"Отвечу как юрист. Могли ли мы идти безальтернативно по этой категории. Нет, потому было ходатайство о содержании под стражей с альтернативой внесения залога. Залог был очень большой - 300 млн гривен. С другой стороны, судья, когда мотивировал решение, сказал, подождите, вы наложили санкции, его активы заблокированы. Когда вы ставите такой залог, то по духу права вы делаете безальтернативное ходатайство и просто хотите посадить человека под стражу", - заявила она.

Генпрокурор добавила, что если бы решение судьи было неправосудное, то она бы пошла в Высший совет правосудия.

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Также Венедиктова заявила, что в деле Медведчука нет политики и рассматривается только состав преступления. Она также подчеркнула, что пророссийскость политика и его кумовство с Путиным не имеют отношения к рассматриваемому делу.

"Мы, например, не знали (о прослушке, - ред.). Когда проводится контрразведывательная деятельность, только топ-руководство Генеральной прокуратуры к этому привлечено, когда ставятся подписи над ходатайствами", - сказала она.

Кроме того, Венедиктова не подтвердила информацию о том, что подозреваемый в государственной измене нардеп Тарас Козак находится в Беларуси.

"Последняя информация, которая ко мне поступала из СМИ, это господин Медведчук говорил, что он находится на больничном или лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая", - сказала она, добавив, что она еще не стала предметом уголовных производств.

Дело Виктора Медведчука:

  • Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
  • 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
  • Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
  • Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".

Виктор Медведчук новости Украины Ирина Венедиктова
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