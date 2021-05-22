В СБУ рассказали о "пленках Медведчука" и намекнули на новый компромат

Виктор Медведчук / УНИАН

Эксперты проверяют подлинность обнародованных журналистами записей телефонных разговоров подозреваемого в государственной измене народного депутата от фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука в период 2014-2018 годов.

Как заявил в эфире телеканала Дом спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, на совместном брифинге председателя СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация, которую теперь можно разглашать.

"На брифинге, проводимом председателем Службы безопасности Украины и генеральным прокурором, была озвучена лишь часть фактов, которые мы сейчас можем разглашать", - сообщил представитель спецслужбы.

Он добавил, что есть и другие факты, по которым сейчас идет расследование, поэтому ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно.

"Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем", - резюмировал Дехтяренко.

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Дело Виктора Медведчука: