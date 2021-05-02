Вірастюк ще не нардеп: Верховний Суд скасував протокол ЦВК

Верховний Суд України скасував протокол ЦВК / УНІАН

Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу на рішення Верховного Суду про визнання правомірним рішення ЦВК щодо встановлення результатів проміжних виборів у 87 окрузі, переможцем яких визнано кандидата від Слуги народу Василя Вірастюка. Її подав кандидат у нардепи Олександр Шевченко.

У зазначеній справі Шевченко не погодився з протоколом ЦВК від 22 квітня 2021 року Про результати виборів в окрузі 87 та оскаржив зазначений протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі до Верховного Суду, повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Додатково в позові просив зобов'язати ЦВК продовжити встановлювати результати виборів і відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу.

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