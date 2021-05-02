Вірастюк ще не нардеп: Верховний Суд скасував протокол ЦВК

Рішення ЦВК щодо встановлення результатів проміжних виборів у 87 окрузі скасовано.
Велика палата Верховного Суду частково задовольнила апеляційну скаргу на рішення Верховного Суду про визнання правомірним рішення ЦВК щодо встановлення результатів проміжних виборів у 87 окрузі, переможцем яких визнано кандидата від Слуги народу Василя Вірастюка. Її подав кандидат у нардепи Олександр Шевченко.
У зазначеній справі Шевченко не погодився з протоколом ЦВК від 22 квітня 2021 року Про результати виборів в окрузі 87 та оскаржив зазначений протокол та дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі до Верховного Суду, повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
Додатково в позові просив зобов'язати ЦВК продовжити встановлювати результати виборів і відправити ОВК 87 округу на уточнення протоколу.
Довибори в Раду - про що йшлося раніше:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради.
- Після завершення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів.
- Комісія обрала нових голову і трьох членів. На шести виборчих дільницях в окрузі № 87 зафіксували порушення голосування.
- 4 квітня в ЦВК опублікували результати довиборів до Верховної Ради по округу № 87 в Івано-Франківській області (з центром у місті Надвірна) - переміг кандидат від президентської партії Слуга народу Василь Вірастюк.
Автор: Адріана Бубновська