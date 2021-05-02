Вирастюк еще не нардеп: Верховный Суд отменил протокол ЦИК

Верховный Суд Украины отменил протокол ЦИК / Униан

Большая палата Верховного Суда частично удовлетворила апелляционную жалобу на решение Верховного Суда о признании правомерным решение ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов в 87 округе, победителем которых признан кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк. Ее подал кандидат в нардепы Александр Шевченко.

В указанном деле Шевченко не согласился с протоколом ЦИК от 22 апреля 2021 о результатах выборов в округе 87 и обжаловал указанный протокол и действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе в Верховный Суд, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

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