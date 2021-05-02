Вирастюк еще не нардеп: Верховный Суд отменил протокол ЦИК

Решение ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов в 87 округе отменено.
Большая палата Верховного Суда частично удовлетворила апелляционную жалобу на решение Верховного Суда о признании правомерным решение ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов в 87 округе, победителем которых признан кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк. Ее подал кандидат в нардепы Александр Шевченко.
В указанном деле Шевченко не согласился с протоколом ЦИК от 22 апреля 2021 о результатах выборов в округе 87 и обжаловал указанный протокол и действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе в Верховный Суд, сообщает гражданская сеть ОПОРА.
Дополнительно в иске просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.
Довыборы в Раду – о чем сообщалось ранее:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.
- Комиссия избрала новых голову и трех членов. На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.
- 4 апреля в ЦИК опубликовали результаты довыборов в Верховную Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области (с центром в городе Надворная) - победил кандидат от президентской партии Слуга народа Василий Вирастюк.
Автор: Адриана Бубновская