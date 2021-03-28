Кто побеждает на довыборах в Раду: первые результаты экзит-пола

На Прикарпатье Вирастюк отстает от Кошулинского и Шевченко.
Самовыдвиженец Александр Шевченко лидирует на довыборах в Верховную Раду на округе №87 на Прикарпатье.
Как свидетельствуют данные экзит-пола группы Рейтинг, по предварительным результатам, он получил 32,4% голосов.
В то же время кандидат от ВО Свобода Руслан Кошулинский получил 31,6%.
На третьем месте кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк – у него 29,4%.
Остальные кандидаты набрали три и меньше процентов голосов тех, кто пришли на избирательные участки в воскресенье 28 марта.
Во время экзит-пола опросили 3892 человека на 50 избирательных участках округа. Погрешность - 1,8%. Всего в округе № 87 в Ивано-Франковской области за победу боролись 14 кандидатов.
На выборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который баллотировался от партии Порядок. Он побеждает с крупным преимуществом.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на экзит-пол, у Аксенова 65,5% голосов избирателей, которые пришли на участки 28 марта. Ближайшим его преследователем является адвокат Валентин Рыбин, который баллотировался от Партии Шария - у него 14,8% голосов.
Кандидат от Евросолидарности Юлия Кузьменко набрала 6,8% голосов.
Отметим, по состоянию на 16.00 на промежуточных выборах в Верховную Раду проголосовали более 16% избирателей в Донецкой области и более 23 % - на Прикарпатье.
"Явка избирателей на указанное время составила 16,18% в округе №50 и 23,72% в округе №87 ... Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. активность избирателей в ОИО №50 по состоянию на 16 часов составляла 32,22%, а в ОВО №87 - 26,58% ", - говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.
Справка. В ноябре 2020 года депутат-мажоритарщик Верховной рады Украины Зиновий Андреевич написал заявление о сложении депутатских полномочий. Его на местных выборах избрали главой Надвирнянской ОТГ.
2 марта ЦИК завершил процесс регистрации кандидатов. За мандат нардепа в 87-м округе соревновались 14 претендентов, еще 22 – комиссия отказала в регистрации.
Как ранее сообщал Главред:
- В Раде одобрили дату проведения выборов мэра Харькова. На заседании комитета решили, что избирательная гонка должна состояться 31 октября 2021 года.
- В Кабмине озвучили условие проведения выборов на Донбассе. Голосование за органы местной власти на территории оккупированного Донбасса сможет состояться лишь через несколько лет после деоккупации, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.