Кто побеждает на довыборах в Раду: первые результаты экзит-пола

Кто лидирует на довыборах в Раду / УНИАН

Самовыдвиженец Александр Шевченко лидирует на довыборах в Верховную Раду на округе №87 на Прикарпатье.

Как свидетельствуют данные экзит-пола группы Рейтинг, по предварительным результатам, он получил 32,4% голосов.

В то же время кандидат от ВО Свобода Руслан Кошулинский получил 31,6%.

На третьем месте кандидат от Слуги народа Василий Вирастюк – у него 29,4%.

Остальные кандидаты набрали три и меньше процентов голосов тех, кто пришли на избирательные участки в воскресенье 28 марта.

Во время экзит-пола опросили 3892 человека на 50 избирательных участках округа. Погрешность - 1,8%. Всего в округе № 87 в Ивано-Франковской области за победу боролись 14 кандидатов.

На выборах в Верховную Раду на округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который баллотировался от партии Порядок. Он побеждает с крупным преимуществом.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на экзит-пол, у Аксенова 65,5% голосов избирателей, которые пришли на участки 28 марта. Ближайшим его преследователем является адвокат Валентин Рыбин, который баллотировался от Партии Шария - у него 14,8% голосов.

Кандидат от Евросолидарности Юлия Кузьменко набрала 6,8% голосов.

Отметим, по состоянию на 16.00 на промежуточных выборах в Верховную Раду проголосовали более 16% избирателей в Донецкой области и более 23 % - на Прикарпатье.

"Явка избирателей на указанное время составила 16,18% в округе №50 и 23,72% в округе №87 ... Для сравнения: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. активность избирателей в ОИО №50 по состоянию на 16 часов составляла 32,22%, а в ОВО №87 - 26,58% ", - говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

Справка. В ноябре 2020 года депутат-мажоритарщик Верховной рады Украины Зиновий Андреевич написал заявление о сложении депутатских полномочий. Его на местных выборах избрали главой Надвирнянской ОТГ.

2 марта ЦИК завершил процесс регистрации кандидатов. За мандат нардепа в 87-м округе соревновались 14 претендентов, еще 22 – комиссия отказала в регистрации.

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