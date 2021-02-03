В Кабмине озвучили условие проведения выборов на Донбассе

Резников назвал условие выборов на Донбассе / пресс-служба КГГА

Голосование за органы местной власти на территории оккупированного Донбасса сможет состояться лишь через несколько лет после деоккупации, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Вице-премьер отметил, что в законопроекте о переходном периоде говорится, что для выборов на освобожденной территории должны сложиться конкретные условия. В том числе, необходимо добиться безопасности, обеспечить доступ к украинским СМИ и конкуренцию политических партий.

"Копенгагенский стандарт в сфере выборов невозможно выполнить без деоккупации, демилитаризации, разоружения. Без этого проводить голосование бессмысленно и даже опасно, потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведет к повторной эскалации", - отметил Резников в интервью ЛБ.ua.

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Он также подчеркнул, что, возможно, выборы будут проходить секторально. То есть, в районе, где уже выполнено условия безопасности - демилитаризация и разоружение.

"Выборы в органы местного самоуправления состоятся через два-шесть лет после деоккупации (одновременно с местными выборами по всей стране), чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий", - добавил вице-премьер.

При этом на национальных выборах жители ОРДЛО смогут голосовать, только зарегистрировавшись как избиратели на территории, где они проводятся.

Ситуация на Донбассе - о чем шла речь ранее: