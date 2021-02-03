В Кабмине озвучили условие проведения выборов на Донбассе

Возможно, выборы будут проходить секторально. То есть, в районе, где уже выполнено условия безопасности - демилитаризация и разоружение.
Голосование за органы местной власти на территории оккупированного Донбасса сможет состояться лишь через несколько лет после деоккупации, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Вице-премьер отметил, что в законопроекте о переходном периоде говорится, что для выборов на освобожденной территории должны сложиться конкретные условия. В том числе, необходимо добиться безопасности, обеспечить доступ к украинским СМИ и конкуренцию политических партий.
"Копенгагенский стандарт в сфере выборов невозможно выполнить без деоккупации, демилитаризации, разоружения. Без этого проводить голосование бессмысленно и даже опасно, потому что любое недовольство результатами волеизъявления приведет к повторной эскалации", - отметил Резников в интервью ЛБ.ua.
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Он также подчеркнул, что, возможно, выборы будут проходить секторально. То есть, в районе, где уже выполнено условия безопасности - демилитаризация и разоружение.
"Выборы в органы местного самоуправления состоятся через два-шесть лет после деоккупации (одновременно с местными выборами по всей стране), чтобы уже местные органы власти занимались жизнедеятельностью этих территорий", - добавил вице-премьер.
При этом на национальных выборах жители ОРДЛО смогут голосовать, только зарегистрировавшись как избиратели на территории, где они проводятся.
Ситуация на Донбассе - о чем шла речь ранее:
- В четверг, 28 января, в оккупированном Донецке проходит российское мероприятие под названием "Русский Донбасс". Из Москвы в ОРДО приехали российские журналисты – Маргарита Симоньян, Роман Бабаян и Тигран Кеосаян.
- Глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян в ходе своего выступления призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс. Она утверждает, что жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей якобы к этому стремятся.
- На мероприятии боевики "ДНР" обнародовали свою "военну доктрину", согласно которой они будут пытаться установить свою контроль над всеми районами Донбасса и расширить экономическое сотрудничество с Россией.