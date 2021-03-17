В Раде одобрили дату проведения выборов мэра Харькова

Парламентский комитет решил, когда в Харькове должны пройти выборы мэра / УНИАН

Народный депутат Виталий Безгин сообщил, что в Верховной Раде комитет решил, когда должны пройти досрочные выборы мэра Харькова.

На заседании комитета решили, что избирательная гонка должна состояться 31 октября 2021 года, написал нардеп на своей странице в Facebook.

По его данным, парламент может рассмотреть вопрос назначения выборов в областном центре на следующей пленарной неделе (30-31 марта запланированы пленарные заседания).

Проведения выборов в Харькове осенью текущего года одобрил комитет Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, уточнил Telegram-канал PavlovskyNews.

Напомним, осенью 2020 года в Украине состоялись местные выборы. В избирательной гонке в Харькове победителем признали тогдашнего мэра – Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 декабря Кернес умер в берлинской клинике Шарите.

В связи со смертью градоначальника исполнять его обязанности начал секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов. В областном центре должны пройти досрочные выборы.