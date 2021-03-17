В Раде одобрили дату проведения выборов мэра Харькова

Парламентарии должны решить, когда в Харькове пройдут выборы, на пленарном заседании.
Народный депутат Виталий Безгин сообщил, что в Верховной Раде комитет решил, когда должны пройти досрочные выборы мэра Харькова.
На заседании комитета решили, что избирательная гонка должна состояться 31 октября 2021 года, написал нардеп на своей странице в Facebook.
По его данным, парламент может рассмотреть вопрос назначения выборов в областном центре на следующей пленарной неделе (30-31 марта запланированы пленарные заседания).
Проведения выборов в Харькове осенью текущего года одобрил комитет Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, уточнил Telegram-канал PavlovskyNews.
Напомним, осенью 2020 года в Украине состоялись местные выборы. В избирательной гонке в Харькове победителем признали тогдашнего мэра – Геннадия Кернеса.
В ночь на 17 декабря Кернес умер в берлинской клинике Шарите.
В связи со смертью градоначальника исполнять его обязанности начал секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов. В областном центре должны пройти досрочные выборы.