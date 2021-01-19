Выборы мэра Харькова: когда в городе будут определяться с преемником Кернеса

В Харькове пройдут выборы мэра / УНИАН

Из-за смерти Геннадия Кернеса Харьков ждут досрочные выборы. Выборы мэра Харькова могут пройти в последнее воскресенье марта или октября.

Об этом пишет РБК-Украина. При этом отмечается, что парламент вряд ли успеет назначить выборы харьковского градоначальника на март.

Для проведения выборов в марте парламенту необходимо уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре, пояснил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.

По оценке политолога Владимира Фесенко, главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками.

"Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос - будет ли участвовать Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", - пояснил политолог.

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Справка. Михаил Добкин - экс-народный депутат Украины (Оппозиционный блок), экс-глава Харьковской ОГА, а перед этим — мэр Харькова.

Александр Фельдман - украинский политический и общественный деятель, бизнесмен и миллионер. Народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. Один из самых влиятельных людей в Харькове.

Юлия Светличная - народный депутат Украины IX созыва, председатель ХОГА 2016-2019 годов, депутат Харьковского областного совета VII созыва, вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, доктор юридических наук, кандидат наук государственного управления. Самый молодой губернатор Украины в 2016 году.

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