Выборы мэра Харькова: когда в городе будут определяться с преемником Кернеса

Рассматриваются две даты для проведения выборов харьковского градоначальника.
Из-за смерти Геннадия Кернеса Харьков ждут досрочные выборы. Выборы мэра Харькова могут пройти в последнее воскресенье марта или октября.
Об этом пишет РБК-Украина. При этом отмечается, что парламент вряд ли успеет назначить выборы харьковского градоначальника на март.
Для проведения выборов в марте парламенту необходимо уже на следующей пленарной неделе назначить дату голосования. Если этого сделать не успеют, выборы пройдут в октябре, пояснил первый замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко.
По оценке политолога Владимира Фесенко, главная схватка в Харькове развернется между тремя политиками.
"Это Терехов, но ему нужно время на раскрутку. Очевидно, что захочет поучаствовать в выборах Добкин. Думаю, будет баллотироваться Фельдман, потому что у него есть амбиции и выросли шансы. Ведь победить у Кернеса было практически нереально. И открытый вопрос - будет ли участвовать Светличная, у которой неплохой рейтинг в области", - пояснил политолог.
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Справка. Михаил Добкин - экс-народный депутат Украины (Оппозиционный блок), экс-глава Харьковской ОГА, а перед этим — мэр Харькова.
Александр Фельдман - украинский политический и общественный деятель, бизнесмен и миллионер. Народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. Один из самых влиятельных людей в Харькове.
Юлия Светличная - народный депутат Украины IX созыва, председатель ХОГА 2016-2019 годов, депутат Харьковского областного совета VII созыва, вице-президент Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, доктор юридических наук, кандидат наук государственного управления. Самый молодой губернатор Украины в 2016 году.
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Геннадий Кернес умер - о чем сообщалось ранее:
- Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. О смерти политика сообщил его друг Павел Фукс. Харьковский градоначальник проходил лечение от последствий коронавируса, серьезно повлиявших на его здоровье.
- Фукс рассказал, что состояние здоровья Кернеса улучшалось, но ситуация изменилась после того, как у него отказали почки. По словам бизнесмена, до этого момента они с Кернесом регулярно общались по телефону.
- 21 декабря в Харькове приземлился борт с телом умершего мэра города Геннадия Кернеса.
- Похороны Кернеса состоялись в среду, 23 декабря. В церемонии прощания с Кернесом в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета, приняли участие около 110 тысяч жителей города.
- Перед гражданской панихидой состоялось отпевание Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе.
- Похоронили Кернеса на городском кладбище Харькова №2.
- На данный момент исполняет обязанности мэра города секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.