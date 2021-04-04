Вирастюк выиграл довыборы в Раду - Центризбирком

Закончен затянувшийся на целую неделю подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду IX созыва в округе под номером 87 в Ивано-Франковской области.
На довыборах в Верховную Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области (с центром в городе Надворная) победил кандидат от президентской партии Слуга народа Василий Вирастюк. Официальные результаты опубликовали представители пресс-службы Центральной избирательной комиссии.
Результаты выборов такие:
- кандидат Василий Вирастюк от партии Слуга народа получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов),
- Александр Шевченко от партии За майбутнє (29,69%, 14 327 голосов),
- Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение Свобода (28,86%, 13 927 голосов).
Как сообщают в ЦИК, закончена обработана 100% протоколов.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В воскресенье, 28 марта, в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- После завершения голосования несколько членов и глава избирательной комиссии округа оставили место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов.
- Комиссия избрала новых голову и трех членов. На шести избирательных участках в округе №87 зафиксировали нарушения голосования.
- Сам Вирастюк говорил, что получил персональное предложение от президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться в нардепы. И добавил, что видит политику как "грязную и нечестную отрасль", но идет в Раду с четким планом действий.
Автор: Дмитрий Видоменко