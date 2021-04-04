Вирастюк выиграл довыборы в Раду - Центризбирком

Василий Вирастюк / УНИАН

На довыборах в Верховную Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области (с центром в городе Надворная) победил кандидат от президентской партии Слуга народа Василий Вирастюк. Официальные результаты опубликовали представители пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

Результаты выборов такие:

кандидат Василий Вирастюк от партии Слуга народа получил наибольшее количество голосов избирателей (31,25%, 15 076 голосов),

Александр Шевченко от партии За майбутнє (29,69%, 14 327 голосов),

Руслан Кошулинский от партии "Всеукраинское объединение Свобода (28,86%, 13 927 голосов).

Как сообщают в ЦИК, закончена обработана 100% протоколов.

Читайте такжеШевченко показал видео, которое свидетельствует о подтасовках на выборах в пользу Вирастюка

Напомним, ранее сообщалось: