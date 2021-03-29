Довыборы в Раду на Прикарпатье: Вирастюк вырвался в лидеры

Василий Вирастюк / Фото Instagram ​

Украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк лидирует на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование в округе состоялось в воскресенье, 28 марта.

По данным обработки 28,20% протоколов, за него отдали свои голоса 4632 избирателя (34,40%). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте после Вирастюка расположился самовыдвиженец Александр Шевченко – у него 3846 голосов или 28,56%.

На третьем месте – кандидат от ВО Свобода Руслан Кошулинский. Политик получил 3733 голоса (27,72%).

Пятипроцентный барьер не прошел Юрий Голиней от Всеукраинского объединения "Платформа общин" – 668 голосов (4,96 %).

Остальные кандидаты набрали три и менее процентов голосов пришедших на избирательные участки.

Довыборы в Раду по округу №87/ cvk.gov.ua

Справка. Василий Вирастюк - украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актёр. Живёт в Киеве.

Напомним: