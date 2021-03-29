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Довыборы в Раду на Прикарпатье: Вирастюк вырвался в лидеры

29 марта 2021, 09:04
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Центризбирком Украины опубликовал результаты подсчета 28,20% протоколов.

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк / Фото Instagram ​

Украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк лидирует на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области. Голосование в округе состоялось в воскресенье, 28 марта.

По данным обработки 28,20% протоколов, за него отдали свои голоса 4632 избирателя (34,40%). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

На втором месте после Вирастюка расположился самовыдвиженец Александр Шевченко – у него 3846 голосов или 28,56%.

На третьем месте – кандидат от ВО Свобода Руслан Кошулинский. Политик получил 3733 голоса (27,72%).

Пятипроцентный барьер не прошел Юрий Голиней от Всеукраинского объединения "Платформа общин" – 668 голосов (4,96 %).

Остальные кандидаты набрали три и менее процентов голосов пришедших на избирательные участки.

Довыборы в Раду по округу №87/ cvk.gov.ua

Справка. Василий Вирастюк - украинский спортсмен, заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула "Самый сильный человек мира" 2004 года, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актёр. Живёт в Киеве.

Напомним:

  • Кандидат в депутаты от Слуги народа, украинский силач Василий Вирастюк заявил, что является патриотом Украины и никогда не поступится своими жизненными принципами.
  • По его словам, он получил персональное предложение от президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться в нардепы.
  • Вирастюк добавил, что видит политику как "грязную и нечестную отрасль", но идет с четким планом действий.

ЦИК выборы в Украине Слуга народа Василий Вирастюк новости Украины
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