Вітренко зізнався, як йому вдалося стати головою Нафтогазу

Юрій Вітренко прокоментував своє призначення / УНІАН

Новопризначений голова Нафтогазу Юрій Вітренко прокоментував своє призначення. Він запевняє, що не планував очолювати держпідприємство, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, він вважав, що робота в Нафтогазі для нього остаточно завершилася в 2020 році.

"Це не була моя ініціатива... Зауважу, що я з Нафтогазу йшов багато разів: в 2003 році, потім в 2005-му, потім в 2008-му, в 2009-му... - тобто разів п'ять. І кожен раз думав, що це вже точно в останній раз!",- розповів Вітренко.

Він додав, що пропозиція очолити Нафтогаз надійшла йому від президента і прем'єр-міністра.

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"Просто коли стало зрозуміло, що план, який був щодо призначення мене першим віце-прем'єром-міністром енергетики, через об'єктивні і суб'єктивні обставини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни, в даному випадку і президент, і прем'єр-міністр, запропонували такий варіант розглянути. І я погодився на цей варіант", - додав Вітренко.

За його словами, остаточно все вирішувалося в лічені години безпосередньо 28 квітня паралельно зі звільненням Андрія Коболєва.

"Я писав заяву, що" прошу призначити мене головою правління Нафтогазу України, сьогодні (28 квітня, - ред.) під час засідання Кабінету Міністрів", - заявив Вітренко.

Звільнення Коболєва з Нафтогазу: