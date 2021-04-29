Витренко признался, как ему удалось стать главой Нафтогаза

Он добавил, что предложение возглавить Нафтогаз поступило ему от президента и премьер-министра.
Новоназначенный глава Нафтогаза Юрий Витренко прокомментировал свое назначение. Он уверяет, что не планировал возглавлять госпредприятие, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, он считал, что работа в Нафтогазе для него окончательно завершилась в 2020 году.
"Это не была моя инициатива... Замечу, что я из Нафтогаза уходил много раз: в 2003 году, потом в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-ом... - то есть раз пять. И каждый раз думал, что это уж точно в последний раз!",- рассказал Витренко.
Он добавил, что предложение возглавить Нафтогаз поступило ему от президента и премьер-министра.
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"Просто когда стало понятно, что план, который был относительно назначения меня первым вице-премьером-министром энергетики, из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны, в данном случае и президент, и премьер-министр, предложили такой вариант рассмотреть. И я согласился на этот вариант", - добавил Витренко.
По его словам, окончательно все решалось в считанные часы непосредственно 28 апреля параллельно с увольнением Андрея Коболева.
"Я писал заявление, что "прошу назначить меня председателем правления Нафтогаза Украины, сегодня (28 апреля, - ред.) во время заседания Кабинета министров", - заявил Витренко.
Увольнение Коболева из Нафтогаза:
- 28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, а также главы правления Андрея Коболева и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.
- Основанием для принятия этого решения стало рассмотрение отчета деятельности компании за 2020 год. По итогам прошлого года Нафтогаз получил 19 млрд грн чистого убытка, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 млрд грн.
- По результатам заседания общего собрания акционеров работа набсовета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной.
- В Нафтогазе заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.