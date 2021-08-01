Вода для Криму і провал зусиль Росії: у Зеленського висміяли позов Москви до ЄСПЛ проти України

Вода з материка з'явиться у Криму, коли півострів повернеться до України – Кориневич / УНІАН

Росії вже вдалося вирішити проблеми з постачанням ресурсів до захопленого Криму та електроенергії, однак питання води залишається актуальним навіть на восьмий рік окупації півострова. Заява про виявлення підземних вод "під дном Азовського" моря свідчить про те, що Москва шукає різні гібридні механізми для виходу з ситуації. Росія навіть подала скаргу на Київ до Європейського суду з прав людини, що й зовсім викликає сміх. Про це заявив представник президента України у Криму Антон Кориневич.

У ефірі телеканалу Україна 24 він сказав про те, що проблема води стала найскладнішою для росіян. І якщо питання з постачанням ресурсів та електроенергії на півострів вирішити вдалося, то з водою вже не вийшло.

читайте такожПитання з водою у Криму вирішено: у Росії зробили заяву і розкрили причину"Проблема прісної води залишається чи не єдиним питанням, яке російські окупанти не в змозі вирішити. Пішов восьмий рік тимчасової окупації, вони вирішили питання з постачанням ресурсів, побудувавши так званий Кримський міст, вони вирішили питання з постачанням електроенергії, питання води вони вирішити не можуть", - вважає Кориневич.

Також він додав, що Росія в будь-якому випадку шукає гібридні можливості для вирішення проблеми на окупованому півострові. Одна з таких спроб - скарга на Україну до ЄСПЛ, що викликає сміх, тому що незрозуміло, на якій підставі подано документ. Позиція української держави є простою: вода до Криму піде з материка тільки після відновлення повернення півострова до складу України.

"Безумовно, вони шукають різні гібридні механізми, як це можна зробити. Скарга до ЄСПЛ просто сміховинна, незрозуміло, з якого приводу вона подана. Щодо Північно-Кримського каналу позиція України дуже чітка, її викладено в стратегії деокупації Криму: вода до Криму піде тільки після того, як буде відновлено конституційний устрій України", - підкреслив Антон Кориневич.

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Проблеми з водою у Криму

На території анексованого Росією Криму в останні роки фіксується проблема маловоддя. Запаси водних ресурсів на півострові скорочуються, внаслідок чого кримчани змушені отримувати води за графіком.

Україна припинила постачання води до Криму після захоплення Росією півострова. Згідно з позицією офіційного Києва, з дефіцитом водного ресурсу у автономній республіці стикається Росія, тоді як води для місцевого населення там достатньо. Влада готова подавати воду на Кримський півострів тільки у разі гуманітарної катастрофи.

"Глава держради Криму" Володимир Константинов стверджував, що півострів вже не може навіть теоретично отримувати воду з материкової України. Інфраструктура Криму не готова до реалізації подібних заходів.

Представник президента України у АР Крим Антоні Коріневич казав про те, що Київ має намір побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі для того, щоб не було навіть гіпотетичної можливості постачання води на захоплений росіянами півострів.