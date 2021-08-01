УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Вода для Крыма и провал усилий России: у Зеленского высмеяли иск Москвы в ЕСПЧ против Украины

1 августа 2021, 05:28
Прослушать новость
Остановить

На восьмой год оккупации Крымского полуострова вода остается практически единственным вопросом, который не может решить Россия, сказал Антон Кориневич.

Крым, Украина
Вода с материка появится в Крыму, когда полуостров вернется в Украину – Кориневич / УНИАН

России уже удалось решить проблемы с поставкой ресурсов в захваченный Крым и электроэнергии, однако вопрос воды остается актуальным даже на восьмой год оккупации полуострова. Заявление об обнаружении подземных вод "под дном Азовского" моря свидетельствует о том, что Москва ищет различные гибридные механизмы для выхода из ситуации. Россия даже подала жалобу на Киев в Европейский суд по правам человека, что и вовсе вызывает смех. Об этом заявил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что проблема воды стала самой сложной для россиян. И если вопросы с поставкой ресурсов и электроэнергии на полуостров решить удалось, то с водой уже не получилось.

Читайте такжеВопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину"Проблема пресной воды остается едва ли не единственным вопросом, который российские оккупанты не в состоянии решить. Пошел восьмой год временной оккупации, они решили вопрос с поставкой ресурсов, построив так называемый Крымский мост, они решили вопрос с поставкой электроэнергии, вопрос воды они решить не могут", - считает Кориневич.

Также он добавил, что Россия в любом случае ищет гибридные возможности для решения проблемы водой на оккупированном полуострове. Одна из таких попыток – жалоба на Украину в ЕСПЧ, что вызывает смех, так как непонятно, на каком основании подан документ. Позиция украинского государства проста: вода в Крым пойдет с материка только после восстановления возвращения полуострова в состав Украины.

"Безусловно, они ищут разные гибридные механизмы, как это можно сделать. Жалоба в ЕСПЧ просто смехотворна, непонятно, по какому поводу она подана. В отношении Северо-Крымского канала позиция Украины очень четкая, она выложена в Стратегии деоккупации Крыма: вода в Крым пойдет только после того, как будет восстановлено конституционное устройство Украины", - подчеркнул Антон Кориневич.

Реклама

Проблемы с водой в Крыму

На территории аннексированного Россией Крыма в последние годы фиксируется проблема маловодья. Запасы водных ресурсов на полуострове сокращаются, вследствие чего крымчане вынуждены получать воды по графику.

Украина прекратила поставки воды в Крым после захвата Россией полуострова. Согласно позиции официального Киева, с дефицитом водного ресурса в автономной республике сталкивается Россия, тогда как воды для местного населения там достаточно. Власти готовы подавать воду на Крымский полуостров только в случае гуманитарной катастрофы.

"Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что полуостров уже не может даже теоретически получать воду с материковой Украины. Инфраструктура Крыма не готова к реализации подобных мероприятий.

Представитель президента Украины в АР Крым Антони Кориневич говорил о том, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале для того, чтобы не было даже гипотетической возможности подачи воды на захваченный россиянами полуостров.

новости России новости Украины новости Крыма Антон Кориневич
Сейчас вы просматриваете новость «Вода для Крыма и провал усилий России: у Зеленского высмеяли иск Москвы в ЕСПЧ против Украины». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Марта Костюк разделась и свела с ума Сеть обольстительными формамиМарта Костюк разделась и свела с ума Сеть обольстительными формами Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИКравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ Маша Полякова игриво показала грудь на горячих кадрахМаша Полякова игриво показала грудь на горячих кадрах Названы три самых невезучих знака ЗодиакаНазваны три самых невезучих знака Зодиака Байдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2Байдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2

Последние новости

05:45

День подруги 2021: теплые поздравления, милые картинки и открытки

05:28

Вода для Крыма и провал усилий России: у Зеленского высмеяли иск Москвы в ЕСПЧ против Украины Видео

05:02

Что ваши зубы говорят о вашем здоровье: как десна могут "рассказать" о раке и ВИЧ Видео

04:22

Ученый предрек провал затеи Кремля обеспечить Крым водой из источников под Азовским морем Видео

03:50

Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году

Реклама
02:16

Чистый воздух снижает вероятность смертельного заболевания на 26% - ученые Видео

01:37

Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Видео

00:51

"Инстаграмные видосики на хлеб не намажешь": эксперт объяснил, зачем Зеленскому отставка Шмыгаля

00:20

Гороскоп на сегодня 1 августа для всех знаков Зодиака: неприятные сюрпризы, обман или знак свыше Видео

31 июля, суббота
23:54

Обнаружена причина появления новых штаммов коронавируса Видео

23:14

В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов

22:40

В Харькове голый псих подрался с копами на крыше: один из полицейских слетел с 3-метровой высоты Видео

22:22

Сокрушительный град и мощные ливни: Украину накроет опасный шторм Видео

21:58

"За два дня до смерти": агентов МакSим раскритиковали за небылицы и ложные надежды

21:33

Парализованная мать в квартире с трупом сына: жуткие детали смерти звезды Марша Турецкого

20:59

Британские фуры катаются по Европе с изображением карты Украины без Крыма

20:37

Запуск СП-2 – угроза Украине и Европе: в США раскрыли причину одобрения Байденом проекта Газпрома Видео

20:34

Конец эпохи адских маршруток: в Киеве ввели новые правила перевозок - что меняется Видео

20:20

Белые фартуки и темные платья: в Сети вспыхнул скандал из-за школьной формы по мотивам СССР

19:49

Атака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2 Видео

Реклама
19:48

"РФ трудно соскочить": Витренко назвал главное условие новых переговоров по транзиту газа Видео

19:30

Путин "нацарствовал" на пожизненное заключение мнение

19:12

Привезли из Турции и России: в Николаеве зафиксировано четыре случая заражения штаммом "Дельта" Видео

18:57

Чаус вновь исчезнет: эксперт раскрыл неожиданный сценарий в деле скандального экс-судьи Видео

18:28

Покупала креветки, а оказался желатин: в Затоке туристка пожаловалась на мошенничество торговцев Видео

18:11

"Во славу Путина": в Киеве фанат "ДНР" устроил стрельбу из окна квартиры Видео

17:55

"Кому не нравится – прошу самоликвидироваться": Вирастюк опубликовал пост о русском языке в Украине

17:45

Гороскоп для Близнецов на август 2021: какие задачи придется решать в этом месяце

17:37

Украина получила новую партию в 1,5 млн доз китайской вакцины Sinovac Видео

17:28

Греция в огне: за сутки вспыхнули 46 лесных пожаров Видео

16:53

"Голый с повязкой": на Виннитчине рассказали о появлении Чауса в селе Мазуровка Видео

16:28

В Украину идет опасный циклон "Гвидо": какие регионы зацепит непогода Видео

16:26

Декоммунизация в Украине: в РФ закатили истерику и вспомнили о "международном праве" Видео

16:11

Рекордные цены на газ атакуют Европу: маневры Газпрома сотрясут рынок топлива уже зимой

15:48

"Ноги не держат": Свитолина рассказала о сложной победе в "бронзовом финале" Олимпиады-2020 Фото Видео

15:37

Кричали друг на друга: в ФРГ рассказали о ругани Меркель и Путина из-за Украины Видео

15:20

После решения СНБО "Укрзализныцю" ждут масштабные кадровые чистки - СМИ

14:48

Свитолина выборола первую для Украины олимпийскую медаль в теннисе Фото

14:46

Битва проиграна, но война продолжается: Украина ударит по СП-2, чтобы заблокировать запуск трубы Видео

14:41

В СБУ ответили на обвинения в похищении Чауса и рассказали о его местонахождении Видео

Реклама
14:36

Комаровский назвал оптимальную температуру для кондиционера в жару

14:25

Ошибка исполнителей: эксперт объяснил, почему СБУ и НАБУ сцепились из-за Чауса Видео

14:20

Гороскоп на август 2021 для Тельца: что поможет представителям знака избежать разрушения судьбы

13:55

"Гопник" из "90-х" и "человек без совести": как Данилюк ударил в глаз Милованова в день рождения Видео

13:38

Молочка, мясо, растительное масло и лук: что и на сколько подорожает в Украине осенью

12:52

Тащили по земле за волосы: в Черкассах одесские байкеры жестоко избили молодую пару Видео

12:17

Потрясающая история из Калуша: 60-летний Роман Гулак один воспитывает 11 детей, которых усыновил

12:14

В Метинвесте рассказали детали чрезвычайного происшествия на шахтоуправлении "Покровское"

12:13

Убийство Мирославы Третьяк: прокуратура назвала причину смерти 6-летней девочки Видео

11:42

Как сквозь землю провалились: появились подробности загадочного исчезновения семьи на Винничине Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять