Вода для Крыма и провал усилий России: у Зеленского высмеяли иск Москвы в ЕСПЧ против Украины

Вода с материка появится в Крыму, когда полуостров вернется в Украину – Кориневич / УНИАН

России уже удалось решить проблемы с поставкой ресурсов в захваченный Крым и электроэнергии, однако вопрос воды остается актуальным даже на восьмой год оккупации полуострова. Заявление об обнаружении подземных вод "под дном Азовского" моря свидетельствует о том, что Москва ищет различные гибридные механизмы для выхода из ситуации. Россия даже подала жалобу на Киев в Европейский суд по правам человека, что и вовсе вызывает смех. Об этом заявил представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что проблема воды стала самой сложной для россиян. И если вопросы с поставкой ресурсов и электроэнергии на полуостров решить удалось, то с водой уже не получилось.

Читайте такжеВопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину"Проблема пресной воды остается едва ли не единственным вопросом, который российские оккупанты не в состоянии решить. Пошел восьмой год временной оккупации, они решили вопрос с поставкой ресурсов, построив так называемый Крымский мост, они решили вопрос с поставкой электроэнергии, вопрос воды они решить не могут", - считает Кориневич.

Также он добавил, что Россия в любом случае ищет гибридные возможности для решения проблемы водой на оккупированном полуострове. Одна из таких попыток – жалоба на Украину в ЕСПЧ, что вызывает смех, так как непонятно, на каком основании подан документ. Позиция украинского государства проста: вода в Крым пойдет с материка только после восстановления возвращения полуострова в состав Украины.

"Безусловно, они ищут разные гибридные механизмы, как это можно сделать. Жалоба в ЕСПЧ просто смехотворна, непонятно, по какому поводу она подана. В отношении Северо-Крымского канала позиция Украины очень четкая, она выложена в Стратегии деоккупации Крыма: вода в Крым пойдет только после того, как будет восстановлено конституционное устройство Украины", - подчеркнул Антон Кориневич.

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Проблемы с водой в Крыму

На территории аннексированного Россией Крыма в последние годы фиксируется проблема маловодья. Запасы водных ресурсов на полуострове сокращаются, вследствие чего крымчане вынуждены получать воды по графику.

Украина прекратила поставки воды в Крым после захвата Россией полуострова. Согласно позиции официального Киева, с дефицитом водного ресурса в автономной республике сталкивается Россия, тогда как воды для местного населения там достаточно. Власти готовы подавать воду на Крымский полуостров только в случае гуманитарной катастрофы.

"Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов утверждал, что полуостров уже не может даже теоретически получать воду с материковой Украины. Инфраструктура Крыма не готова к реализации подобных мероприятий.

Представитель президента Украины в АР Крым Антони Кориневич говорил о том, что Киев намерен построить дамбу на Северо-Крымском канале для того, чтобы не было даже гипотетической возможности подачи воды на захваченный россиянами полуостров.