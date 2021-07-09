Військовим хочуть суттєво підвищити пенсії: хто та яку доплату отримає

Кабмін підвищить пенсії військовим / УНІАН

На наступному своєму засіданні Кабмін має намір розглянути питання підвищення пенсій військовослужбовцям, які вже перебувають на пенсії. Рішення було розроблене Міністерством соцполітики з ініціативи глави держави.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, це рішення щодо пенсійних виплат військовослужбовцям має зменшити наявні диспропорції.

Що пропонує Мінсоцполітики:

з 1 липня встановити щомісячну доплату 2000 гривень для майже 400 тисяч військових-пенсіонерів і встановити мінімальну пенсію на рівні 3854 гривні ;

для майже 400 тисяч військових-пенсіонерів і встановити ; підвищити виплати понад 40 тисячам учасникам бойових дій, які втратили працездатність, на майже 700 гривень.

"У 2017 році, при внесенні змін до Закону про індексацію грошових доходів населення, питання індексації пенсій для військових не було врегульоване. Через це сьогодні новопризначені пенсії та пенсії, призначені до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. І наш уряд планує виправити цю ситуацію", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії мають право працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.

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Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявляв: компанія змушена припинити доставку пенсій, оскільки Кабмін так і не вирішив питання оплати державою даної послуги.

Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня 2021 року з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення складе близько трьохсот