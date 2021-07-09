Военным хотят существенно повысить пенсии: кто и какую доплату получит

Кабмин повысит пенсии военным / УНИАН

На следующем своем заседании Кабмин намерен рассмотреть вопрос повышения пенсий военнослужащим, которые уже находятся на пенсии. Решение было разработано Министерством соцполитики по инициативе главы государства.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, это решение по пенсионным выплатам военнослужащим должно уменьшить имеющиеся диспропорции.

Что предлагает Минсоцполитики:

с 1 июля установить ежемесячную доплату 2000 гривен для почти 400 тысяч военных-пенсионеров и установить минимальную пенсию на уровне 3854 гривны ;

для почти 400 тысяч военных-пенсионеров и установить ; повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, утратившим работоспособность, на почти 700 гривен.

"В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. И наше правительство планирует исправить эту ситуацию", - заявил Шмыгаль.

Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

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Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.

Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта 2021 года из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот