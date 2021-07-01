Пенсия в Украине выросла не для всех: что ждет украинских пенсионеров

Пенсии в Украине выросли с 1 июля / УНИАН

В связи с повышением прожиточного минимума с 1 июля в Украине повысятся пенсионные выплаты, но не для всех.

"Это касается всех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума... Это около 5-6 млн пенсионеров, это не все, а примерно половина пенсионеров", - сказал советник министра соцполитики Николай Шамбир.

Советник также уточнил, что доплата 400 гривен к пенсиям будет осуществляться в октябре, а не с 1 июля, как некоторые надеялись.

"75+ (возраст пенсионеров - ред.), постановлением Кабинета министров предусмотрено с 1 октября, в октябре мы установим повышение этим людям. Перенос даты с июля на октябрь был в феврале, когда принимали бюджет Пенсионного фонда, принимали решение об индексации пенсий с 1 марта. Принципиальным вопросом было индексацию сделать именно с 1 марта. И эти люди, как и все пенсионеры, также получили индексацию пенсий", - сказал Шамбир.

Советник отметил, что средств для повышения и доплаты достаточно.

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"Средства предусмотрены бюджетом Пенсионного фонда, в законе о бюджете установлен прожиточный минимум, средства предусмотрены Пенсионному фонду", - сказал чиновник.

Отметим, что с 1 июля для лиц, утративших трудоспособность, минимальная пенсия повышается с 1 769 грн до 1 854 грн.

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Также с 1 июля будет установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, которая с 2019 года не пересчитывалась.

Напомним, с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.

Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта 2021 года из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот