УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Мы не ждали, а они повысили: с 1 июля 5 млн украинцев получат повышенные пенсии

30 июня 2021, 20:24
Прослушать новость
Остановить

Минимальная пенсия увеличится с 1 769 гривен до 1 854 гривен. Последующее повышение ожидается с 1 октября и коснется оно 1 млн пенсионеров.

пенсия_пенсии
Пенсии увеличат на 85 грн / censor.net

С 1 июля в Украине повышается минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен. Из 11 миллионов пенсионеров-украинцев увеличенные размеры выплат предусмотрены для отдельных пяти миллионов.

Соответствующая информация появилась на сайте Минсоцполитики.

В частности, в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пенсии увеличатся с 1 769 гривен до 1 854 гривен. Соответственно повышается:

  • минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен;
  • надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Кроме этого, с 1 июля будет установлено повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, однако которая не перечислялась с 2019 года.

Напомним, ликвидаторам аварии на ЧАЭС повысили пенсии. Согласно документу, пенсии ликвидаторам I группы инвалидности будут повышены до 16 тыс. грн, ликвидаторам II группы инвалидности установлены на уровне от 13 тыс. грн, для III группы - от 9 тыс. грн. Повышение коснется 39 тысяч человек.

Реклама

Пенсии в Украине: о чем писал Главред

С 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

В Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября и отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.

выплаты пенсии новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Мы не ждали, а они повысили: с 1 июля 5 млн украинцев получат повышенные пенсии». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизньНазваны 5 простых привычек, которые продлевают жизнь После бури и града на Украину налетит смерчПосле бури и града на Украину налетит смерч Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированыПрививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы Гороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы кознейГороскоп на 27 июня 2021 всех знаков Зодиака: угроза жизни, два "переворота" и жертвы козней Проявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавирусаПроявляется только у вакцинированных: назван новый симптом коронавируса

Последние новости

21:18

Львов накрыла адская буря: повалены деревья, побиты авто и остановлен транспорт

20:56

Sony назвала игры, которые войдут в подписку PS Plus в июле Видео

20:50

Наследственность или образ жизни: ученые назвали главный секрет долголетия

20:36

На Львовском полумарафоне остановилось сердце у еще одного бегуна

20:35

Ученые пояснили, насколько опасен штамм коронавируса "Лямбда" Видео

Реклама
20:24

Мы не ждали, а они повысили: с 1 июля 5 млн украинцев получат повышенные пенсии Видео

20:19

Хиты по дешёвке – в магазине Microsoft появились скидки на Mafia III и GTA V Видео

20:01

Большое увольнение: из Нацбанка увольняется целый департамент

19:59

У Зеленского прокомментировали слова Путина о "внешнем управлении Украиной" Видео

19:51

Эксперты назвали главную причину ужасного качества воды в Днепре

19:31

Выяснилось, кого граждане считают крупнейшими союзниками Украины - опрос

19:30

Маша Ефросинина раскрыла правду про Дурнева в ответ на его дерзость в соцсетях

19:16

Пригодятся во время новых локдаунов: украинцам рассказали о пользе ковид-сертификатов Видео

19:16

Гороскоп для Скорпиона на июль: когда ловить удачу за хвост и чего нужно избегать в этом месяце

19:15

Складной Samsung Galaxy Z Fold3 красуется на рендерах со всех сторон Фото

19:08

27 тысяч вольт: в Житомирской области врачи спасают подростка, которого "испепелило" током Видео

19:08

Искаженное понимание "патриотизма": о наезде Ницой на Довбика мнение

19:01

Оккупанты Донбасса распространяют фейки о жестком карантине в Украине Видео

18:29

Без права въезда на три года: популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

18:27

В Минздраве рассказали, как получить вторую прививку от коронавируса Видео

Реклама
18:26

Скарлетт Йоханссон трогательно попрощалась с образом Черной вдовы Видео

18:22

Кровавое побоище: в России в очереди на прививку мужчина раскрошил женщине челюсть Видео

17:56

Бравшая пособие нардепка собралась потратить на отпуск 750 тысяч гривен

17:51

Околофутбольный шум мнение

17:45

В Украине официально открыли офис Apple: что изменится для клиентов Видео

17:45

Гороскоп на июль-2021 для Весов: что можно и нельзя делать в этом месяце

17:07

Спустя 15 лет: водитель, сбивший насмерть двух девушек, одну из которых обезглавил, сдался полиции

17:01

"Топаз, дай команду": в Киеве жестко отдубасили скандального антимайдановца Видео

16:59

Победа дорогой ценой: стали известны сроки восстановления Беседина после жуткой травмы Видео

16:52

СБУ сняла с поезда легендарного антимайдановца Топаза, который звал войска Путина в Украину

16:42

"Мы не исключаем, что это произойдет в ближайшее время": в МОЗ рассказали о вакцинировании детей Видео

16:41

Голая Тина Кароль со змеей в дерзкой позе произвела фурор Фото

16:40

Кулеба жестко ответил на мантру Путина о "едином народе" и напомнил об агрессии РФ Видео

16:24

Швеция – Украина: появилось видео драки болельщиков сине-желтых с российским фанатом Видео

16:03

Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце

15:51

Шмыгаль с министрами пришел на заседание Кабмина в футболках сборной Украины

15:46

Бывшая жена Dzidzio Слава Притула заинтриговала фото с молодым красавчиком

15:28

Эксперт рассказал, почему давление на легальный бизнес растет, а 30% экономики Украины - в "тени"

15:18

В Украине впервые запускают систему автофиксации и штрафов за перегруз на дорогах - эксперт

14:58

На Украину обрушится мощный циклон: синоптик предупредил о граде и грозовых ливнях Видео

Реклама
14:54

Известная компания "открестилась" от блогерши-любительницы России из Киева

14:51

Эксперт дал совет власти: нужно переключить внимание на "теневой бизнес", а не вводить новые налоги для легального

14:50

"Нужно дать отдохнуть мозгу": Комаровский рассказал, как родителям отдыхать вместе с детьми Фото

14:48

Чудо-женщина Галь Гадот родила третьего ребенка

14:36

Черкасский чемпион Дании: что известно о герое игры Украина – Швеция Артёме Довбике Видео

14:19

"Голову собрали как пазл": новые детали ДТП в Виннице, где школьника сбила алкоголичка за рулем Видео

14:14

В ЕС одобрили продление экономических санкций против РФ: когда утвердят Видео

13:33

Ребенка насиловал дома: на Прикарпатье отчим надругался над несовершеннолетней падчерицей Видео

13:29

Исторический матч Швеция – Украина: наставник шведов сказал, на что пожаловался Шевченко Видео

13:22

Был в 300 м от берега: на Прикарпатье нашли тело отца, спасшего троих дочерей

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять