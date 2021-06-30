Мы не ждали, а они повысили: с 1 июля 5 млн украинцев получат повышенные пенсии

Пенсии увеличат на 85 грн / censor.net

С 1 июля в Украине повышается минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен. Из 11 миллионов пенсионеров-украинцев увеличенные размеры выплат предусмотрены для отдельных пяти миллионов.

Соответствующая информация появилась на сайте Минсоцполитики.

В частности, в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пенсии увеличатся с 1 769 гривен до 1 854 гривен. Соответственно повышается:

минимальная пенсия с 1 769 гривен до 1 854 гривен;

надбавки к пенсиям за сверхнормативный страховой стаж, ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии участникам и инвалидам войны, пенсии за особые заслуги.

Кроме этого, с 1 июля будет установлено повышение в размере 100 гривен к страховой пенсии, назначенной в 2019-2020 годах, однако которая не перечислялась с 2019 года.

Напомним, ликвидаторам аварии на ЧАЭС повысили пенсии. Согласно документу, пенсии ликвидаторам I группы инвалидности будут повышены до 16 тыс. грн, ликвидаторам II группы инвалидности установлены на уровне от 13 тыс. грн, для III группы - от 9 тыс. грн. Повышение коснется 39 тысяч человек.

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Пенсии в Украине: о чем писал Главред

С 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

В Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября и отложили обязательный перевод выплат пенсии.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.