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Повысили, но не всем: Рада проголосовала за повышение пенсий украинцам

29 июня 2021, 20:55
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Увеличение выплат касается только чернобыльцев. У остальных категорий населения пенсии остались на прежнем уровне.

Пенсии
Пенсии повысили только чернобыльцам / УНИАН

Верховная Рада Украины во вторник, 29 июня, приняла закон о повышении размера пенсионных выплат пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы.

Как сообщает УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовали 297 народных депутатов Украины.

Согласно документу, пенсии ликвидаторам I группы инвалидности будут повышены до 16 тыс. грн, ликвидаторам II группы инвалидности установлены на уровне от 13 тыс. грн, для III группы - от 9 тыс. грн.

Кроме этого, законом предполагается "урегулировать вопросы исчисления заработной платы с пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января соответствующего года, при назначении пенсии для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Отмечается, что дополнительная пенсия за вред здоровью и ежемесячные компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачиваются полностью.

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Также документ уточняет льготы по исчислению заработной платы, которая необходима для определения размера пенсии.

К примеру, если гражданин, который обратился за пенсионной выплатой, проработал на территориях радиоактивного загрязнения:

  • менее 12 месяцев ‒ заработная плата определяется путем деления общей суммы заработной платы за календарные месяцы работы на число этих месяцев;
  • не менее тридцати календарных дней в двух месяцах ‒ зарплата определяется за любые фактически отработанные тридцать календарных дней работы;
  • меньше месяца ‒ заработная плата определяется за этот календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.

Закон "О внесении изменений в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (законопроект №4555) вступает в силу с 1 июля 2021 года. Однако увеличение пенсий предусмотрено только в 2022 году.

Ранее Главред сообщал:

  • С 1 июня 2021 года право на повышение пенсии имеют право работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.
  • В Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября и отложили обязательный перевод выплат пенсии.
  • Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский заявлял: компания вынуждена прекратить доставку пенсий, поскольку Кабмин так и не решил вопрос оплаты государством данной услуги.
Верховная Рада ЧАЭС выплаты пенсии новости Украины
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