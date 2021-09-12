Питання Криму - на порядку денному: у Зеленського поставили умову Кремлю щодо зустрічі з Путіним

Зеленський готовий до перемовин з Путіним за умови обговорення питання Криму - Никифоров / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним у разі обговорення питань звільнення захоплених українських територій. Однак Росія не готова до таких перемовин. Питання проведення зустрічі залежить від того, чи погодиться Москва обговорювати виправлення ситуації. Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

У програмі Погляд з Банкової на телеканалі Дім він розповів про те, що Росія готова до перемовин Путіна і Зеленського, проте росіяни не збираються обговорювати питання звільнення окупованого Криму. Зеленський готовий до дискусії у тому випадку, якщо обговорюватиметься тема деокупації півострова.

"Ви ж чули позицію російського президента - що вони готові зустрічатися, але питання Криму на порядок цієї зустрічі виносити не готові. А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема наразі у відносинах Росії та України важливіша за окупацію Росією окремих територій України? Тому, дійсно, є воля президента України зустрітися особисто з президентом Росії — в будь-який час, в будь-якому місці в рамках нейтральної території", - зазначив Никифоров.читайте також"Ми стали ворогами": Зеленський заявив про розрив України з Росією і закликав поважати Київ

Згідно з позицією Києва, у перемовному порядку денному Зеленського і Путіна має бути присутнім питання деокупації українських територій. Але Москва виступає проти цього. Зустріч лідерів двох держав залежить від того, чи готова Москва обговорювати виправлення ситуації.

"Треба, щоб на цій зустрічі стояло питання про окупацію Росією частини території України. Тому розмова і контакти щодо цієї зустрічі на якомусь рівні дійсно підтримуються, але треба обов'язково домогтися того, щоб це найголовніше питання було винесено на порядок денний, чого РФ, звичайно, не хоче. У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії - чи згодна вона розмовляти про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", - підкреслив Сергій Никифоров.

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Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський 20 травня сказав, що офіційний Київ веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі глави держави з російським президентом Володимиром Путіним.

Пізніше Путін звинуватив Зеленського у тому, що український гарант, мовляв, здав Україну під зовнішнє управління Заходу. З цієї причини, як вважає Путін, в Москві не бачать сенсу в проведенні перемовин з українським гарантом.

Президент Зеленський готовий до перемовин з Путіним. Але зустріч глав двох держав відбудеться тільки у тому випадку, якщо Москва піде на конструктив в перемовинах з врегулювання військового конфлікту.