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Зустріч Зеленського і Путіна: Кулеба повідомив, що місце рандеву президентів поки не обговорюється

12 червня 2021, 07:34
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Очільник МЗС України підкреслив, що організувати зустріч двох лідерів буде "надзвичайно складно".

Зеленський і Путін
Кулеба повідомив, що місце рандеву Зеленського і Путіна поки не обговорюється / УНІАН

Місце зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна поки не обговорюється, але йдуть переговори щодо можливого її порядку денного, заявив український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Місце зустрічі президента Путіна і Зеленського не обговорюється. Є певні контакти і спроби узгодити порядок денний, але до географії ще не дійшли", — сказав Кулеба в ефірі "Україна 24".

Водночас очільник МЗС України підкреслив, що організувати зустріч двох лідерів буде "надзвичайно складно".

Кулеба зазначив, що Україна не пошкодує жодних сил для її організації, якщо побачить, що на зустрічі можна буде розв'язати питання припинення військового конфлікту на Донбасі.

читайте також"Словесне нетравлення шлунка": Путін прокоментував слова Байдена про те, що він "убивця"Нагадаємо, 20 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати до Москви, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що дав доручення голові свого Офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.

28 квітня президент України заявив, що хоче провести зустріч з Путіним у Ватикані.

МЗС України Дмитро Кулеба новини України зустріч Зеленського з Путіним
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