Встреча Зеленского и Путина: Кулеба сообщил, что место рандеву президентов пока не обсуждается

Кулеба сообщил, что место рандеву Зеленского и Путина пока не обсуждается / УНИАН

Место встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пока не обсуждается, но идут переговоры о возможной ее повестке, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии еще не дошли", — сказал Кулеба в эфире "Украина 24".

При этом глава МИД Украины подчеркнул, что организовать встречу двух лидеров будет "чрезвычайно сложно".

Кулеба отметил, что Украина не пожалеет никаких сил для ее организации, если увидит, что на встрече возможно будет решить вопрос прекращения военного конфликта на Донбассе.

Читайте также"Словесное несварение желудка": Путин прокомментировал слова Байдена о том, что он "убийца"Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

26 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.

28 апреля президент Украины заявил, что хочет провести встречу с Путиным в Ватикане.