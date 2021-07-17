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Зустрічі Зеленського з Байденом у липні не буде - ЗМІ

17 липня 2021, 09:50

Американська сторона викреслила слово "липневий" з повідомлення, в якому йшлося про майбутній візит президента України до США.

Джо Байден
Байден зустрінеться із Зеленським у серпні / Фото Reuters

Візит президента України Володимира Зеленського до США пройде у серпні, а не липні, як про це неодноразово повідомляла українська сторона після телефонної бесіди лідерів двох країн.

Таку інформацію оприлюднило видання Дзеркало тижня з посиланням на джерела. Відзначається, що ще після першого телефонного спілкування глави ОПУ Андрія Єрмака із заступником держсекретаря Вікторією Нуланд у червні сторони тричі узгоджували тексти своїх повідомлень (пам'ятаючи про конфуз Банкової, яка невірно передала сенс бесіди Зеленського з Байденом на сайті президента України і приписала главі Білого дому підтримку надання Україні ПДЧ в НАТО).

Під час цих погоджень, за словами джерел видання, американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення, в якому йшлося про те, що Єрмак і Нуланд обговорювали майбутній візит президента України до США.

Наразі, за інформацією видання, Вашингтон пропонує Києву провести цей візит наприкінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення в української сторони.

Нагадаємо, в Адміністрації президента Джо Байдена прокоментували планований візит президента Володимира Зеленського до США. У Білому домі підкреслили, що візит президента України до США очікується цього літа.

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У сюжеті ТСН можете дізнатися детальніше про те, які теми Зеленський хоче обговорити на зустрічі з Байденом:

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на допомогу США у завершенні війни на сході України, приєднавшись до переговорів у Нормандському форматі або беручи участь у будь-якому іншому паралельному форматі.

"Чого ми очікуємо від зустрічі з президентом США? Конкретики, розуміння, питання: оборона, безпека, економіка. За всіма трьома напрямками, я вважаю, ми повинні розуміти, як ми можемо співпрацювати, де дійсно США нас підтримуватимуть", - сказав він.

Володимир Зеленський Джо Байден новини України
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