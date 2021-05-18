"Вибивав гроші": Степанов висловився про відставку та розкрив подробиці роботи у МОЗ

Максим Степанов прокоментував відставку з посади міністра охорони здоров'я / УНІАН

Максим Степанов прокоментував відставку з посади міністра охорони здоров'я й поділився, що іноді був досить емоційним під час нарад, зокрема, коли мова йшла про гроші на медицину.

Ексміністр в ефірі телеканалу Україна 24 визнав, що був безкомпромісним та "вибивав гроші на медицину".

Колишній член Кабміну додав, що вимогу коштів на медичну сферу чомусь сприйняли як інструмент для формування політичного іміджу.

Степанов стверджував, що почав говорити про катастрофічне недофінансування медицини з першого дня роботи на посаді міністра.

"...Перше, що ми почали робити – латати ці дірки. Всі вже забули, що було рік тому", – заявив ексглава МОЗ.

За словами Степанова, прем'єр Денис Шмигаль не приховує, що саме він був тією людиною, яка хотіла його звільнення.

"...До того ж мені було незрозуміло це його бажання, тому що мені здається, що, коли ти працюєш у команді, якщо існують претензії, вони висловлюються у процесі роботи... так, напевно, я іноді був досить емоційним на нарадах, коли мова йшла, наприклад, про якісь гроші на медицину, тут я був безкомпромісний...", – сказав ексміністр.

читайте такожВідставка голови МОЗ: експерт спрогнозував, чого чекати від можливого змінника СтепановаРаніше міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що Максим Степанов хоче максимально забюджетизуватися, користуючись тим, що в Україні COVID-19.

Чиновник вважав, що Степанов поводився, як персонаж з "12 стільців", який під час продажу твердив: "Вранці гроші – ввечері стільці, ввечері гроші – вранці стільці, але гроші – вперед".

Глава міністерства стверджував, що Степанов спочатку хотів отримати гроші для боротьби з коронавірусом, а потім розв'язувати проблему. На думку Марченка, для виділення грошей необхідно було надати план та показати шлях розв'язання проблеми.

Нагадаємо, до Верховної Ради було направлено подання про звільнення Максима Степанова з посади голови МОЗ. Денис Шмигаль заявляв, що основна причина прохання про звільнення міністра – зрив кампанії з вакцинації українців від коронавірусу.

Рада звільнила Степанова 18 травня. За відставку очільника МОЗ проголосували 292 нардепи. Степанов очолив міністерство 30 березня 2020 року.