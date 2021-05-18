"Выбивал деньги": Степанов высказался об отставке и раскрыл подноготную работы в Минздраве

Максим Степанов прокомментировал отставку с должности министра здравоохранения / УНИАН

Максим Степанов прокомментировал отставку с поста министра здравоохранения и поделился, что иногда был достаточно эмоциональным во время совещаний, в частности, когда речь шла о деньгах на медицину.

Экс-министр в эфире телеканала Украина 24 признал, что был бескомпромиссным и "выбивал деньги на медицину".

Бывший член Кабмина добавил, что требование средств на медицинскую сферу почему-то восприняли как инструмент для формирования политического имиджа.

Степанов утверждал, что начал говорить о катастрофическом недофинансировании медицины с первого дня работы на посту министра.

"…Первое, что мы начали делать – латать эти дырки. Все уже забыли, что было год назад", – заявил экс-глава Минздрава.

По словам Степанова, премьер Денис Шмыгаль не скрывает, что именно он был тем человеком, который хотел его увольнения.

"…Причем мне было непонятно это его желание, потому что мне кажется, что, когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы… Да, наверное, я иной раз был достаточно эмоционален на совещаниях, когда речь шла, например, о каких-то деньгах на медицину, тут я был бескомпромиссный…", – сказал экс-министр.

Читайте такжеОтставка главы Минздрава: эксперт спрогнозировал, чего ждать от возможного сменщика СтепановаРанее министр финансов Сергей Марченко говорил, что Максим Степанов хочет максимально забюджетизироваться, пользуясь тем, что в Украине COVID-19.

Чиновник считал, что Степанов вел себя, как персонаж из "12 стульев", который во время продажи твердил: "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги – вперед".

Глава министерства утверждал, что Степанов сначала хотел получить деньги для борьбы с коронавирусом, а потом решать проблему. По мнению Марченко, для выделения денег необходимо было предоставить план и показать путь решения проблемы.

Напомним, в Верховную Раду было направлено представление об увольнении Максима Степанова с поста главы Минздрава. Денис Шмыгаль заявлял, что основная причина просьбы об увольнении министра – срыв кампании по вакцинации украинцев от коронавируса.

Рада уволила Степанова 18 мая. За отставку главы Минздрава проголосовали 292 нардепа. Степанов возглавил министерство 30 марта 2020 года.