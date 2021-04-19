Степанов ответил на оскорбление со стороны главы Минфина

Максим Степанов прокомментировал "наезд" со стороны Сергея Марченко / МОЗ

Глава Минздрава Максим Степанов ответил на оскорбление, которое получил со стороны министра финансов Сергея Марченко из-за увеличения финансирования медицины.

Марченко мог остро высказаться ради хайпа, сказал министр здравоохранения в эфире канала Украина 24.

Чиновник добавил, что у него не может быть личных конфликтов с главой Минфина. Степанов подчеркнул, что отстаивал интересы украинской медицины.

"Я считаю себя более сдержанным и профессиональным человеком, чтобы публично отвечать, это наши с ним рабочие отношения. Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, – ну, значит Сергей Михайлович считает нужным…", – заявил член правительства.

Марченко в интервью LB.ua говорил, что Степанов ведет себя, как персонаж из "12 стульев", который во время продажи утверждал: "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги – вперед".

По его мнению, глава Минздрава хочет максимально забюджетизироваться, пользуясь тем, что в стране коронавирус COVID-19.

Читайте такжеСтепанов в Раде получил похоронный подарокМинистр финансов добавил, что Степанов сначала хочет получить деньги для борьбы с коронавирусом, а потом решать проблему. Марченко полагает, что для выделения средств чиновник должен предоставить план и показать путь решения проблемы.