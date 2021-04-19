Степанов ответил на оскорбление со стороны главы Минфина

Глава Минздрава сдержанно прокомментировал слова министра финансов.
Глава Минздрава Максим Степанов ответил на оскорбление, которое получил со стороны министра финансов Сергея Марченко из-за увеличения финансирования медицины.
Марченко мог остро высказаться ради хайпа, сказал министр здравоохранения в эфире канала Украина 24.
Чиновник добавил, что у него не может быть личных конфликтов с главой Минфина. Степанов подчеркнул, что отстаивал интересы украинской медицины.
"Я считаю себя более сдержанным и профессиональным человеком, чтобы публично отвечать, это наши с ним рабочие отношения. Если он считает нужным комментировать таким образом, ради хайпа, – ну, значит Сергей Михайлович считает нужным…", – заявил член правительства.
Марченко в интервью LB.ua говорил, что Степанов ведет себя, как персонаж из "12 стульев", который во время продажи утверждал: "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги – вперед".
По его мнению, глава Минздрава хочет максимально забюджетизироваться, пользуясь тем, что в стране коронавирус COVID-19.
Читайте такжеСтепанов в Раде получил похоронный подарокМинистр финансов добавил, что Степанов сначала хочет получить деньги для борьбы с коронавирусом, а потом решать проблему. Марченко полагает, что для выделения средств чиновник должен предоставить план и показать путь решения проблемы.
- Справка. Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. Из-за COVID-19 в нашей стране с 12 марта того же года начал действовать карантин.
- Максим Степанов возглавил Минздрав 30 марта прошлого года.
- В Украине создали фонд для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Сначала в фонд заложили 64,7 млрд гривен, а потом сумма возросла.